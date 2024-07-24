２４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売在庫

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：Ｅ＆Ｃ<1775>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，航空電子<6807>，小野測器<6858>，ＰＬＡＮＴ<7646>，キヤノン電<7739>，未来工業<7931>，キヤノンＭＪ<8060>，ジャフコＧ<8595>，シーユーシー<9158>，クレオ<9698>，ナガセ<9733>

※海外企業決算発表：フォード・モーター，ＩＢＭ，ＡＴ＆Ｔほか



出所：MINKABU PRESS