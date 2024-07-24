【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（8月）15:00
予想　-21.0　前回　-21.8（Gfk消費者信頼感)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30
予想　44.4　前回　43.5（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（7月）16:30　
予想　53.5　前回　53.1（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00　
予想　46.1　前回　45.8（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:00
予想　53.1　前回　52.8（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【南アフリカ】
消費者物価指数（6月）17:00
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　5.12%　前回　5.2%（前年比)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想　51.2　前回　50.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）17:30
予想　52.6　前回　52.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/13 - 07/19）20:00
予想　N/A　前回　3.9%（前週比)

卸売在庫（速報値）（6月）21:30
予想　0.1%　前回　0.6%（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（7月）22:45
予想　N/A　前回　51.6（製造業PMI・速報値)　
予想　N/A　前回　55.3（非製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.8（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（6月）23:00
予想　65.0万件　前回　61.9万件（新築住宅販売件数)
予想　3.4%　前回　-11.3%（前月比)

【カナダ】
中銀政策金利（7月）22:45
予想　4.5%　前回　4.75%（カナダ中銀政策金利)

※予定は変更することがあります