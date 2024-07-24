日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円安の3万9430円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43329.95円 ボリンジャーバンド3σ
42264.37円 ボリンジャーバンド2σ
41198.78円 ボリンジャーバンド1σ
40960.00円 一目均衡表・転換線
40280.00円 一目均衡表・基準線
40133.20円 25日移動平均
39746.00円 5日移動平均
39430.00円 24日夜間取引終値
39095.20円 75日移動平均
39067.62円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38002.03円 ボリンジャーバンド2σ
36936.45円 ボリンジャーバンド3σ
36605.95円 200日移動平均
253.29円 23日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43329.95円 ボリンジャーバンド3σ
42264.37円 ボリンジャーバンド2σ
41198.78円 ボリンジャーバンド1σ
40960.00円 一目均衡表・転換線
40280.00円 一目均衡表・基準線
40133.20円 25日移動平均
39746.00円 5日移動平均
39430.00円 24日夜間取引終値
39095.20円 75日移動平均
39067.62円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38002.03円 ボリンジャーバンド2σ
36936.45円 ボリンジャーバンド3σ
36605.95円 200日移動平均
253.29円 23日日経平均株価現物終値
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