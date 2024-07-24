　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比110円安の3万9430円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43329.95円　　ボリンジャーバンド3σ
42264.37円　　ボリンジャーバンド2σ
41198.78円　　ボリンジャーバンド1σ
40960.00円　　一目均衡表・転換線
40280.00円　　一目均衡表・基準線
40133.20円　　25日移動平均
39746.00円　　5日移動平均
39430.00円　　24日夜間取引終値
39095.20円　　75日移動平均
39067.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38002.03円　　ボリンジャーバンド2σ
36936.45円　　ボリンジャーバンド3σ
36605.95円　　200日移動平均
253.29円　　23日日経平均株価現物終値


株探ニュース