±§³á¹ä»Î¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù½Ð±é¡¡Í©Îî²°Éß¤ÎÊÑ»à»ö·ï¤Ï²ø´ñ¸½¾Ý?
½÷Í¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ season24¡Ù(Ëè½µ¿åÍË21:00¡Á)Âè4ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
±§³á¹ä»Î¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼
1999Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢ÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¡£¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆ£ÎÊ±é¤¸¤ë²ñ·×·¸¡¦²ÃÀ¥½ßÊ¿¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È²Ê³ØÁÜºº¡É¤ò¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¤è¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£Âè4ÏÃ¤Î¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤Ï±§³á¹ä»Î
Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¯¡È¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø¤·¤²¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢ºç¥Þ¥ê¥³(Âô¸ýÌ÷»Ò)¤Î¤â¤È¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ïº£¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÈÍ©Îî²°Éß¡É¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÑ²°¤ÎÄ´ºº¡£µþÅÔÉÜ·ÙËÜÉôÄ¹¡¦º´Çì»Ö¿®(À¾ÅÄ·ò)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í©Îî²°Éß¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔË¡¿¯Æþ¤¬»ß¤Þ¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¤â¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡É¤È²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÍ©Îî²°Éß¤Ë3Ç¯Á°¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÊÑ»àÂÎ¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡È¼ö¤ï¤ì¤¿»àÂÎ¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÁÜºº¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¥Þ¥ê¥³¤äµþÅÔÉÜ·ÙÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦ÅÚÌç·°(ÆâÆ£¹ä»Ö)¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¡¦Âç²Ï¸¶½¤»°(±§³á¹ä»Î)¡¢Èï³²¼Ô¤ÎËå¡¦ÌçÁÒ¿¿ÆàÈþ(¿¹ÏÆ±ÑÍý»Ò)¡¢¶á½ê¤Î½»¿Í¡¦ÄÍ¶úÍÎ¼¡(×¢ËöÅ¯Ëü)¡¢ÇÑ²°¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¦ÅÏ²ñÈþºé(ÁÒÅè¤«¤ì¤ó)¤Ê¤Éµ¿ÏÇ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÃæ¤Ë¿¿ÈÈ¿Í¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÊÑ»à»ö·ï¤Ï¤â¤·¤ä¡¢¡È¼ö¤¤¡É¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡È²ø´ñ¸½¾Ý¡É¤Ê¤Î¤«¡£
¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤Î±§³á¹ä»Î¤¬¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Øseason4¡ÙÂè1ÏÃ(2002Ç¯)°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë22Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Ï¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÂç²È¡ÉÂç²Ï¸¶½¤»°¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Õ¤ó¤·¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤È¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£±§³á¤¬±é¤¸¤ëÂç²Ï¸¶¤Ï¡È¼«Ê¬¤ò²ø¤·¤à¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢°ã¤¦¿ÍÊª¤òµ¿¤¨¡É¤È¥Þ¥ê¥³¤é¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤â¤á¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤òË½Ïª¡£¤½¤³¤«¤é¡¢»ö·ï¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£±§³á¤Ï¡Ö¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆÂÀ¿Á¤Ë½ÐÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é»Í½½¿ôÇ¯¡£»£±Æ½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤ª¤Î¤º¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬ÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤¿¸Î¡¦¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤µ¤ó¤ÈÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ø¤Î»×¤¤½Ð¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤³¤á¤Ä¤Ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£±§³á¹ä»Î¥³¥á¥ó¥È(Âç²Ï¸¶½¤»° Ìò)
¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆÂÀ¿Á¤Ë½ÐÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é»Í½½¿ôÇ¯¡£»£±Æ½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤ª¤Î¤º¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó1ÏÃ¤À¤±¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤¬µþÅÔ¤ò¤µ¤µ¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡ÛÂè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ºç¥Þ¥ê¥³(Âô¸ýÌ÷»Ò)¤ÏµþÅÔÉÜ·ÙËÜÉôÄ¹¡¦º´Çì»Ö¿®(À¾ÅÄ·ò)¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢º£¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÈÍ©Îî²°Éß¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ëÇÑ²°¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±½¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔË¡¿¯Æþ¤¬»ß¤Þ¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¤â¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡É¤È²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¿¼Ìë¡¢Í°ÅÄ°¡Èþ(»³ËÜ¤Ò¤«¤ë)¡¢²ÃÀ¥½ßÊ¿(²ÃÆ£ÎÊ)¤È¤È¤â¤ËÍ©Îî²°Éß¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥ê¥³¤Ï¡¢¿´Îî¸½¾Ý¤ò¼¡¡¹¤È²Ê³Ø¤Ç²òÌÀ¡£¤½¤Î¸¡¾ÚÆ°²è¤òµþÅÔÉÜ·Ù¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Þ¥ê¥³¤¿¤Á¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ËÎî¤ä¿Íº²¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢Í©Îî²°Éß¤Ï¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÇÑ²°¤Î¸µ½»¿Í¡¦²°ÉßÎ´(¥à¥é¥µ¥È¥·)¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£²°Éß¤Î°äÂÎ¤ÏÌÜ¡¢¼ª¡¢É¡¤«¤éÎ®·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÆ¬Éô¤Ë¤ÏÂÇËÐÁÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ææ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÇÑ²°¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¦ÅÏ²ñÈþºé(ÁÒÅè¤«¤ì¤ó)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Ï3Ç¯Á°¤Þ¤ÇÍ©Îî²°Éß¤ËÊì¡¢Ëå¡¦¿¿ÆàÈþ(¿¹ÏÆ±ÑÍý»Ò)¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤¬Â¾³¦¤·¡¢¿¿ÆàÈþ¤â·ëº§¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç½»¤à¤Ë¤Ï¹¤¹¤®¤ë¤«¤é¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¡¦Âç²Ï¸¶½¤»°(±§³á¹ä»Î)¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢²ÈÄÂ¤âÂÚÇ¼µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢²°Éß¤ÎÊÑ»à»ö·ï¤Ï¡È¼ö¤ï¤ì¤¿»àÂÎ¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î°äÂÎ¤òÄ´¤Ù¤¿²ÊÁÜ¸¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¶²¤ë¤Ù¤»öÂÖ¤¬¤Õ¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÍ©Îî²°Éß¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¡£
±§³á¹ä»Î¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼
1999Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢ÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¡£¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆ£ÎÊ±é¤¸¤ë²ñ·×·¸¡¦²ÃÀ¥½ßÊ¿¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È²Ê³ØÁÜºº¡É¤ò¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¤è¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¯¡È¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø¤·¤²¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢ºç¥Þ¥ê¥³(Âô¸ýÌ÷»Ò)¤Î¤â¤È¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ïº£¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÈÍ©Îî²°Éß¡É¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÑ²°¤ÎÄ´ºº¡£µþÅÔÉÜ·ÙËÜÉôÄ¹¡¦º´Çì»Ö¿®(À¾ÅÄ·ò)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í©Îî²°Éß¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔË¡¿¯Æþ¤¬»ß¤Þ¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¤â¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡É¤È²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÍ©Îî²°Éß¤Ë3Ç¯Á°¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÊÑ»àÂÎ¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡È¼ö¤ï¤ì¤¿»àÂÎ¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÁÜºº¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¥Þ¥ê¥³¤äµþÅÔÉÜ·ÙÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦ÅÚÌç·°(ÆâÆ£¹ä»Ö)¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¡¦Âç²Ï¸¶½¤»°(±§³á¹ä»Î)¡¢Èï³²¼Ô¤ÎËå¡¦ÌçÁÒ¿¿ÆàÈþ(¿¹ÏÆ±ÑÍý»Ò)¡¢¶á½ê¤Î½»¿Í¡¦ÄÍ¶úÍÎ¼¡(×¢ËöÅ¯Ëü)¡¢ÇÑ²°¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¦ÅÏ²ñÈþºé(ÁÒÅè¤«¤ì¤ó)¤Ê¤Éµ¿ÏÇ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÃæ¤Ë¿¿ÈÈ¿Í¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÊÑ»à»ö·ï¤Ï¤â¤·¤ä¡¢¡È¼ö¤¤¡É¤Î»Å¶È¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡È²ø´ñ¸½¾Ý¡É¤Ê¤Î¤«¡£
¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤Î±§³á¹ä»Î¤¬¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Øseason4¡ÙÂè1ÏÃ(2002Ç¯)°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë22Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Ï¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÂç²È¡ÉÂç²Ï¸¶½¤»°¤È¤¤¤¦¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Õ¤ó¤·¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤È¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£±§³á¤¬±é¤¸¤ëÂç²Ï¸¶¤Ï¡È¼«Ê¬¤ò²ø¤·¤à¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢°ã¤¦¿ÍÊª¤òµ¿¤¨¡É¤È¥Þ¥ê¥³¤é¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤â¤á¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤òË½Ïª¡£¤½¤³¤«¤é¡¢»ö·ï¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£±§³á¤Ï¡Ö¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆÂÀ¿Á¤Ë½ÐÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é»Í½½¿ôÇ¯¡£»£±Æ½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤ª¤Î¤º¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬ÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¤¿¸Î¡¦¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤µ¤ó¤ÈÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤Ø¤Î»×¤¤½Ð¤ò¹ðÇò¡£¡Ö²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤³¤á¤Ä¤Ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£±§³á¹ä»Î¥³¥á¥ó¥È(Âç²Ï¸¶½¤»° Ìò)
¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆÂÀ¿Á¤Ë½ÐÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é»Í½½¿ôÇ¯¡£»£±Æ½ê¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¤ª¤Î¤º¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó1ÏÃ¤À¤±¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¤¬µþÅÔ¤ò¤µ¤µ¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëµþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡ÛÂè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ºç¥Þ¥ê¥³(Âô¸ýÌ÷»Ò)¤ÏµþÅÔÉÜ·ÙËÜÉôÄ¹¡¦º´Çì»Ö¿®(À¾ÅÄ·ò)¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢º£¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÈÍ©Îî²°Éß¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ëÇÑ²°¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±½¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔË¡¿¯Æþ¤¬»ß¤Þ¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¤â¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡É¤È²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¿¼Ìë¡¢Í°ÅÄ°¡Èþ(»³ËÜ¤Ò¤«¤ë)¡¢²ÃÀ¥½ßÊ¿(²ÃÆ£ÎÊ)¤È¤È¤â¤ËÍ©Îî²°Éß¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥ê¥³¤Ï¡¢¿´Îî¸½¾Ý¤ò¼¡¡¹¤È²Ê³Ø¤Ç²òÌÀ¡£¤½¤Î¸¡¾ÚÆ°²è¤òµþÅÔÉÜ·Ù¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Þ¥ê¥³¤¿¤Á¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ËÎî¤ä¿Íº²¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢Í©Îî²°Éß¤Ï¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÇÑ²°¤Î¸µ½»¿Í¡¦²°ÉßÎ´(¥à¥é¥µ¥È¥·)¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£²°Éß¤Î°äÂÎ¤ÏÌÜ¡¢¼ª¡¢É¡¤«¤éÎ®·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÆ¬Éô¤Ë¤ÏÂÇËÐÁÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ææ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÇÑ²°¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡¦ÅÏ²ñÈþºé(ÁÒÅè¤«¤ì¤ó)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤Ï3Ç¯Á°¤Þ¤ÇÍ©Îî²°Éß¤ËÊì¡¢Ëå¡¦¿¿ÆàÈþ(¿¹ÏÆ±ÑÍý»Ò)¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤¬Â¾³¦¤·¡¢¿¿ÆàÈþ¤â·ëº§¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç½»¤à¤Ë¤Ï¹¤¹¤®¤ë¤«¤é¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¡¦Âç²Ï¸¶½¤»°(±§³á¹ä»Î)¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢²ÈÄÂ¤âÂÚÇ¼µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢²°Éß¤ÎÊÑ»à»ö·ï¤Ï¡È¼ö¤ï¤ì¤¿»àÂÎ¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î°äÂÎ¤òÄ´¤Ù¤¿²ÊÁÜ¸¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¶²¤ë¤Ù¤»öÂÖ¤¬¤Õ¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÍ©Îî²°Éß¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¡£