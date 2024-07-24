ÃËÀºÛÈ½´±¤ÏŽ¢½÷ÀºÛÈ½Ä¹¤Î²¼Ž£¤òÈò¤±¤¿¡ÄÄ«¥É¥é¤Î¥â¥Ç¥ë»°Ê¥²Å»Ò¤é¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÂ³¡¹¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»°Ê¥²Å»Ò¤Û¤«¡Ø½÷ÀË¡Î§²È¡¡Éü´©ÈÇ¡Ù¡ÊÍÈå³Õ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½÷ÀºÛÈ½´±¤ÎÀìÍÑ¥ë¡¼¥È¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿
1938Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ13¡ËÌÀ¼£Âç³ØÂ´¶È¡£Æ±Ç¯¹âÅùÊ¸´±»ÊË¡²Ê»î¸³¹ç³Ê
1940Ç¯¡ÊÆ±15¡ËÊÛ¸î»Î
1949Ç¯¡ÊÆ±24¡ËÅìµþÃÏºÛÈ½»öÊä
1972Ç¯¡ÊÆ±47¡Ë¿·³ã¡¢¤Î¤Á±ºÏÂ¡¢²£ÉÍ³Æ²ÈÄíºÛÈ½½ê½êÄ¹
1978Ç¯¡ÊÆ±53¡ËÄêÇ¯Âà´±¡£Åìµþ²ÈºÛÄ´Ää°Ñ°÷¡¢ÆüËÜÉØ¿ÍË¡Î§²È¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢ÅìµþÅÔ¿Í»ö°Ñ°÷
´°Á´¤ÊÃËÀ¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºÛÈ½½ê¤Ë¿·¤¿¤Ë½÷ÀºÛÈ½´±¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¼õÆþ¤ìÂÖÀª¤Î°ì°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ24Ç¯1·î¤Ë¿·¤·¤¯È¯Â¤·¤¿²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½´±¤¬½÷À¤ÎÅ¬¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ï²ÈÄí¤ÎÊ¶Áè¤ò²ò·è¤·¤½¤ÎÊ¡»ã¤ò¤Ï¤«¤ë²È»ö»ö·ï¤È¡¢Èó¹Ô¤òÈÈ¤·¤¿¾¯Ç¯¤Î¹¹À¸ÊÝ¸î¡¢¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤Æ¤½¤Î½è¶ø¤ò¤¤á¤ë¾¯Ç¯»ö·ï¤ò°·¤¦ºÛÈ½½ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤é½÷ÀºÛÈ½´±¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¼ÏÂ25¡¢6Ç¯º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞNHK¤ÇÅÄÃæ¹ÌÂÀÏººÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¤ò°Ï¤ó¤ÇË¡Áâ¿Í¤ÎºÂÃÌ²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤½¤ÎËöÀÊ¤ò±ø¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ¹´±¤Ï½÷ÀËÜÍè¤ÎÆÃÀ¤«¤é¸«¤Æ²ÈÄíºÛÈ½½êºÛÈ½´±¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¤ÈÈ¯¸À¤µ¤ì¤¿¡£»ä¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½êºÛÈ½´±¤È¤·¤ÆÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¤Î¤ÇÃË½÷¤ÎÊÌ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¾®À¸°Õµ¤¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆâ¿´Âç¤¤¤Ë·Ù²ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ï¿Í´ÖÅª¤ËÀ®½Ï¤¹¤ë50ºÐÁ°¸å¤Ç¡×¤È´õË¾
»ä¤ÏºÇ¹âºÛÈ½½ê²ÈÄí¶É¤Ç²ÈÄíºÛÈ½½ê´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¸«¤Æ¤â²ÈÄíºÛÈ½½êºÛÈ½´±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÂè°ì¹æ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î»ä¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¤¤¤±¤Ð¤¤Ã¤È¼¡¡¹¤È¸åÇÚ¤Î½÷ÀºÛÈ½´±¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£½÷ÀºÛÈ½´±¤Î¿ÊÏ©¤Ë½÷ÀÍÑ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤Þ¤ºË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ëÁÊ¾Ù»ö·ï¤ò°·¤¦ºÛÈ½´±¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤ò½½Ê¬¤ËÀÑ¤ó¤À¾å¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¿´¤ò°·¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½´±¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¼«Ê¬¤ÎÊý¿Ë¤òÎ©¤Æ¡¢¿Í´ÖÅª¤ËÀ®½Ï¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦50ºÐÁ°¸å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÈÄíºÛÈ½½êºÛÈ½´±¤Ï¼õ¤±¤Þ¤¤¤È·è¿´¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»ÖË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤Ï13Ç¯Í¾¤êÃÏÊýºÛÃÏ½ê¤ÎºÛÈ½´±¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ48ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Åìµþ²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ØÅ¾¶Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½÷ÀºÛÈ½´±¤ÎÇÛÃÖ¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÊÒ´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷ÀºÛÈ½´±¤Î²ÈÄíºÛÈ½½êÅ¬ÀÏÀ¤Ï°ì»þ¤Î°ìÉô¤Î°Õ¸«¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÛÈ½Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤½÷À¤¬¼¡¡¹¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë°ÛÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤¿
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ØÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¸å½÷ÀºÛÈ½´±¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼¡¡¹¤È²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ØÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È»ä¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ½÷ÀºÛÈ½´±¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤í¤½¤íºÛÈ½Ä¹¡ÊÉô¤ÎÁí³ç¼Ô¡Ë¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç¤Ï»°¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤Î¹çµÄ¤ÇºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈºÛÈ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢½÷À¤¬ºÛÈ½Ä¹¤ÎÀÊ¤ËºÁ¤ê¡¢Î¾Â¦¤ËÃËÀºÛÈ½´±¤¬ºÁ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÛÈ½Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤½÷ÀºÛÈ½´±Ã£¤¬¼¡¡¹¤È²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»ö¼Â¤ò¸«¤Æ¡¢½÷À¤òºÛÈ½Ä¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃËÀºÛÈ½´±¤ÎÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿½÷ÀºÛÈ½´±Ã£¤ÏÀÞ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤Î¾å¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óºÛÈ½´±¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ë¡Î§¤ò¼é¤ê¤½¤·¤ÆÀµµÁ¸øÊ¿¤ò¶ñ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤ëºÛÈ½¤Î»Å»ö¤ÏÃË¤ÎÀ»°è¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢¡ÖÃËÀ¼Ò²ñ¡×»þÂå¤ÎºÛÈ½´±¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀ»°è¤Ë½÷ÀºÛÈ½´±¤¬¿¯Æþ¤·¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ï¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤È¤¤¤¦·ûË¡¤ÎÍýÇ°¤À¤±¤ÇÀöÇ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸½¼Â¤Ë½÷À¤¬ÃËÀ¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¹Ô¤¯¼ÂÀÓ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¤Ë»ê¤ë¿®Íê´Ø·¸¤ÎÈ¯À¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ì¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¤Î¿ä°Ü¤È¶¦¤ËÀï¸å¤ÎÃË½÷¶¦³Ø¤ÎÅÓ¤ò·Ð¤ÆºÛÈ½´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÃ£¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¼Ò²ñ¤ÎÀ»°è¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¿ÍÃ£¤Ï¼¡Âè¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¢£»°Ê¥²Å»Ò¤Î3Ç¯¸åÇÚ¤ÎºÛÈ½´±¡¢±ÊÀÐÂÙ»Ò¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÄÁ½Ã°·¤¤¡×
1943Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ18¡ËÌÀ¼£Âç³Ø½÷»ÒÉôË¡²ÊÂ´¶È¡£Àï¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¤Ë¿Ê¤ß1949Ç¯¡ÊÆ±24¡ËÆ±³ØÉôÂ´¶È
1951Ç¯¡ÊÆ±26¡ËºÛÈ½´±¤ËÇ¤´±
1976¡ÊÆ±51¡ËÂà´±¡£ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¹Ö»Õ¡£
¤½¤ì¤Û¤É·ø¤¤»Ö¤òÎ©¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¿¼¤¤Æ°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¡Áâ¤È¤·¤Æ¤ÎÁãÎ©¤Á¤Ë»ä¤ÏºÛÈ½´±¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÀï¸å¿ôÇ¯¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷ÀºÛÈ½´±¤ÏÁ´Éô¤Ç5Ì¾¡ÎÊÔ½¸ÉôÃí¡§ÏÂÅÄ¡Ê»°Ê¥¡Ë²Å»Ò¤ò´Þ¤à¡Ï¡£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ç¼Îá¤òÄºÂ×¤·¡¢¿´ºÙ¤²¤ËÀ¾¤ÎÊý¤Ø¤ÈÉëÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ë³ÑÄÁ¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¿¡¢¤È¤Ð¤«¤ê½÷¤ÎºÛÈ½´±¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤è¤¯¿·Ê¹¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡£À¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¤é¤º¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Î¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÆñ¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿
¿¦¾ì¤ËÃË¤È½÷¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÃË¤¬¾å»Ê¤Ç½÷¤Ï¤½¤Î²¼¤ÇÊä½õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯·Á¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢Æâ³°¤È¤â¤Ë½÷¤ÎºÛÈ½´±¤Ï°Û¼Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÛÍÍ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤È¤Ë°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ÏÃË¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºÛÈ½½ê¡¢¸¡»¡Ä£¤Ê¤É¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¶á¤è¤êÆñ¤¯¡¢¤¤¤«¤á¤·¤¤¤È¤³¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤«½÷¤¬¾è¤ê¤³¤ó¤ÇÍè¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½÷¤À¤È¤ÎÀèÆþ´Ñ¤«¤é¤«¡¢»ä¤É¤â¤Î»þÂå¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´ûÀ®¤Î¸«Êý¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢È¿ÌÌµ©¾¯²ÁÃÍÅª°·¤¤¤â¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤Ê¤éºÛÈ½´±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¿·Ê¹¤Î¤Ï¤·¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½÷¤Ê¤ë¤¬¸Î¤Ë¤¹¤°¿·´Ö¤Ë½Ð¤ë¡¢¥é¥¸¥ª¡Ê¤³¤Î»þÂå¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤Ë½Ð¤ë¡¢ÍÌ¾¿ÍÌÌ¤¹¤ë¤Ê¡¢¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤ä¤Ã¤«¤ßÈ¾Ê¬¤ÎÃí°Õ¤â¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀèÇÚ¡¢Æ±ÇÚ¤ÎºÛÈ½´±½ô»á¤â¡¢½÷¤¬ºÛÈ½´±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÂçÂÎ¤Ï²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï½÷¤¬¹çµÄÂÎ¤ËÆþ¤ë¤È¹çµÄ¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡½¡½¤Þ¤À·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡½¡½¤È¡¢Æ¬¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÇæÀÊ¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤¹¤ëºÛÈ½Ä¹¤ä¡¢¤â¤Ã¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¡Ö¤Ü¤¯¤Ï½÷¤¬ºÛÈ½´±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡¢Âè°ìÈï¹ð¿Í¡Ê·º»öºÛÈ½¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë¿Í¤òÈï¹ð¿Í¤È¤¤¤¦¡Ë¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÃËÀºÛÈ½´±¤â¤¤¤¿¡£ºÛÈ½¤ÎÀ¤³¦¤òÃË¤ÎÀ»°è»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ûÀ®¤Î¼Ò²ñ¤ÎÏÈ¤òÇË¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤Ë¡¢É÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¢£Ë¡Î§¤ÎÀ¤³¦¤ÏÃË½÷Ê¿Åù¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö½÷¤À¤«¤é¡×ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿
ºÛÈ½´±Ç¤ÍÑ¤Î¸°¤ò°®¤ëºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Î»öÌ³Áí¶É¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¡¢»ÊË¡¸¦½¤½ê¶µ´±¤Ë¤è¤ê¡¢½÷À¤ÎÇ¤ÍÑ¤¬¿§¡¹¤ÊÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æº¹ÊÌÅª¼è°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËÉ×¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¾åÅ¾¶Ð¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ì¾ì¹ç¤È¤«¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»º¤Î¤¿¤á»Å»ö¤òµÙ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡¢½÷ÀºÛÈ½´±¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¸ºß¤È¸«¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»Å»ö¤ÎÇÛÅ¾¤ËÃËÀºÛÈ½´±¤È°ã¤Ã¤¿ÇÛÎ¸¤¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¤½¤¦ÄÁ¤é¤·¤¤¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½êÄ¹¤Î¿ÍÊÁ¤È¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÇÛÎ¸¤âËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¸«¤ì¤Ðº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¥°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¡¢Âç¤¿¤¤¤Ï²¹¾ð¸ü¤¯¡¢¿Â»ÎÅª¤ÊÊý¡¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢½÷ÀºÛÈ½´±¤òÃú½Å¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸»î¸³¤ò¼õ¤±Æ±¤¸½¤½¬¤ò½ª¤¨¡¢Æ±¤¸Ç¤ÍÑÊýË¡¤ò·Ð¤ÆÂè°ìÀþ¤Ë½Ð¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÛÈ½´±¤È¤·¤Æ¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÓ¼º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤ÎÈ½»öÊä»þÂå¤Î¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê·Ð¸³¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¡£
¢£¡Ö½÷¤Ë¤ÏÊìÀËÜÇ½¤¬¤¢¤êÅ¬À¤Ë¤½¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¡×¤È¸À¤Ã¤¿ºÛÈ½½êÄ¹
Åö»þ¡¢Ç¤´±¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÛÈ½´±¤ÏÀè¤ºÈ½»öÊä¤Ë¤Ê¤ê¡¢È½»öÊä¤È¤·¤Æ¤Î10Ç¯´Ö¤ËÂç¡¢Ãæ¡¢¾®¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¬ÌÏ¤Î°Û¤Ê¤Ã¤¿ºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤«¤Ä¡¢ÃÏÊýºÛÈ½½ê¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¶ÐÌ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Î¾Êý¤ÎºÛÈ½½ê¤Î»Å»ö¤ò·Ð¸³¤·ÆÀ¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÀèÇÚºÛÈ½´±¤â¤½¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤½¤Ã¤¿¿Í°÷ÇÛÃÖ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤¬¤¢¤ëºÛÈ½½ê¤ËÃåÇ¤¤·¡¢Æ±¤¸ºÛÈ½½ê¤Î½½¿ôÌ¾¤ÎÈ½»öÊä¤È¤È¤â¤ËÇÛÃÖ¤¬¤µ¤ì¤ëÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê½êÄ¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£½êÄ¹¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë½÷¤Ë¤ÏÊìÀËÜÇ½¤¬¤¢¤êÅ¬À¤Ë¤½¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡¢¾¯Ç¯»ö·ï¤ÏÊìÀËÜÇ½¤ò»ý¤Ä½÷À¤ËºÇ¤â¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Ï¾¯Ç¯»ö·ï¤ò¤º¤Ã¤ÈÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤ÏºÛÈ½´±¤Î»Å»ö¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÊìÀËÜÇ½¤Î½½Ê¬¤ÊÈ¯´ø¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ä¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¾¯Ç¯»ö·ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²¿Ç¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¡¢¤µ¤é¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¼¹Ì³¤ò¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Ê¤éÌ¤¤À·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²È»ö»ö·ï¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡¢¤È´õË¾¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½êÄ¹¤Î¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²È»öÉô¤Ë¤Ï½÷À¤ÎÄ´ºº´±¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä´Ää°Ñ³¤Ë½÷À¤¬Âô»³¤¤¤ë¡¢½÷¤É¤¦¤·¤Ç¤¤¤¶¤³¤¶¤¬¤ª¤³¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤æ¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¤½¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¡£»ä¤Ï¤½¤Î½êÄ¹¤¬°¿¤ë¼ï¤ÎÅÁÅýÅªÆüËÜÃË»Ò¤é¤·¤¯¡¢¡Ö½÷»Ò¤È¾®¿Í¤ÏÍÜ¤¤Æñ¤·¡×Åª¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢½÷¤Ï¼»ÅÊ¤ÇÆ±À¤¤¤¬¤ß¹ç¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤Î»×ÁÛ¤ò·ø¤¯»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ë¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
----------
»°Ê¥ ²Å»Ò¡Ê¤ß¤Ö¤Á¡¦¤è¤·¤³¡Ë
ºÛÈ½´±¡¢ÊÛ¸î»Î
1914Ç¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¹âÅù»î¸³»ÊË¡²Ê¤Ë½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¹ç³Ê¡£1940Ç¯¤ËÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤ë¡£1949Ç¯¤ËÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÈ½»öÊä¤È¤Ê¤ê¡¢1952Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç½é¤Î½÷ÀÈ½»ö¤Ë¡£1972Ç¯¤Ë¿·³ã²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç½é¤Î½÷ÀºÛÈ½½êÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£1984Ç¯Ë×¡£
----------
----------
±ÊÀÐ ÂÙ»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤¤¤·¡¦¤ä¤¹¤³¡Ë
ºÛÈ½´±¡¢ÊÛ¸î»Î
1943Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø½÷»ÒÉôË¡²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢Àï¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¤ËÆþ¤êÂ´¶È¸å¡¢1951Ç¯¤ËºÛÈ½´±¤Ë¤Ê¤ë¡£1976Ç¯¤ËÂà´±¤·¡¢ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤¿¡£
----------
¡ÊºÛÈ½´±¡¢ÊÛ¸î»Î »°Ê¥ ²Å»Ò¡¢ºÛÈ½´±¡¢ÊÛ¸î»Î ±ÊÀÐ ÂÙ»Ò¡Ë