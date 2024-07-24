¡Ö²¼È¾¿È¼çÆ³¡×¤ÎÅêµåÆ°ºî¡¢»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¡©¡¡¸Î¾ã¤òËÉ¤°¡ÈÃÊ³¬Åª¡É»ØÆ³Ë¡
Ê¡Åç¡¦¾ïÈØ¥¥Ã¥º¤ÎÅêµå¥É¥ê¥ë¡Ä¾å¡¦²¼È¾¿È¤ÎÏ¢Æ°¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»ØÆ³¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¹àÌÜ¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡ÖÅê¤²Êý¡×¤Î»ØÆ³¤À¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£Ê¡Åç¡¦¤¤¤ï¤»Ô¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡×¤Î¥¥Ã¥ºÇ¯Âå¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡Á¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¾ïÈØ¥¥Ã¥º¡×¤ò10Ç¯°Ê¾åÎ¨¤¤¤ëÂ¼ÅÄÈË¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÄã³ØÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ËÅê¤²Êý¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶µ¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ïÈØ¥¥Ã¥º¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ª¹Ã¹ü¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÉ¨Î©¤Á¤ÇÅê¤²¤ëÎý½¬¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Î©¤Ã¤Æ¾åÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÅê¤²¤ëÎý½¬¡¢Â¤ò¾å¤²¤ÆÅê¤²¤ëÎý½¬¤È½ù¡¹¤ËÃÊ³¬¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤ëÊýË¡¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¡ª¡¡Â¡ª¡×¡ÖÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÂ¾å¤²¤Æ¡ª¡×¡ÖÂ»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¡ª¡×¡ÖÎÏ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ê¾åÈ¾¿È¤Ë¡ËÅÁ¤¨¤Æ¡ª¡×
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¤ò¾å¤²¤ÆÅê¤²»Ï¤á¤ë¤È¡¢Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê1¿Í1¿Í¤ÎÅê¤²Êý¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·«¤êÊÖ¤·À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¼ê¤äÏÓ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ë¼ê¤Ð¤«¤ê°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤È¡¢Åê¤²Êý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï²¼È¾¿È¤È¾åÈ¾¿È¤ÎÏ¢Æ°¡£Îã¤¨¤Ð±¦Åê¤²¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ê¼´Â¤È¤Ê¤ë¡Ë±¦Â¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æº¸Â¤ò½Ð¤¹¡£±¦Â¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ÆÎ¯¤á¤¿ÎÏ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ØÀè¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Þ¤¹¡£Â¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¼¤«¤é¾å¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¼ê¤À¤±¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÅê¤²Êý¤Ç¤ÏÉª¤ä¸ª¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸Î¾ã¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¸Î¾ã¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢¼ÂÀï¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÅê¤²Êý¤ò½¬ÆÀ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë°Õ¼±¤ò¥¥Ã¥º¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ¿¢¤¨¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¡×¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¼¤«¤±¤Ç¥¥Ã¥ºÇ¯Âå¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
¡¡²¼È¾¿È¤È¾åÈ¾¿È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸°Ê²¼¤ÎÇ¯Âå¤ËÏÀÍýÎ©¤Æ¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¡×»ØÆ³¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¸¶Íý¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸µµ¤¤è¤¯Â¤ò¾å¤²¤è¤¦¡×¡Ö±¦Â¤Ë¾è¤»¤¿ÎÏ¤òº¸Â¤Ë°Ü¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢Åê¼ê¤¬ÅêµåÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢ÎÉ¤¤Åê¤²Êý¤È°¤¤Åê¤²Êý¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅê¤²Êý¤Î°ã¤¤¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤È¡¢ÂçÈ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥Ã¥ºÇ¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â¡¢Ê£¿ô¤Î»ØÆ³¤òÍý²ò¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ±»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Åª³Î¤Ê»ØÆ³ÆâÍÆ¤ò¤¤¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡¢Æü¡¹ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë