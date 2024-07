食べログ 百名店の行列店が移転！ 一度食べたらやみつき!?のNYスタイルベーグル（東京・御成門）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、白金1丁目から移転オープンした「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出されている大人気ベーグル店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

MARUICHI BAGEL(東京・御成門)

白金店に続き、新橋店もタイル貼りのビル。店内のスペースは以前より広くなった 出典:chokochitcさん

歯ごたえあるNYスタイルのベーグルにファンが多く「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出され、白金高輪で連日行列を作っていた大人気ベーグル店「MARUICHI BAGEL」が、5月11日、御成門駅から徒歩約4分の日比谷通り沿いに移転オープン。

再開発でビルが取り壊されることになり、憧れだったというオフィス街のベーグル店としてリスタートした。

店内のショーケースにはシンプルなベーグルからボリュームたっぷりなサンドイッチまで、さまざまなベーグルが並ぶ。種類は全20種類 出典:ドラノログさん

「MARUICHI BAGEL」は、オーナーの稲木美穂さんが旅先のNYで出会った、老舗「Ess-a-Bagel(エッサベーグル)」のベーグルのおいしさに感動。この味を自分でも作りたいと熱意を伝え「Ess-a-Bagel」にて修業させてもらうことに。手法をそのままに、日本の素材を使ったベーグルの店として2004年に代々木上原に最初の店舗をオープン。以来、ベーグル好きはもちろんのこと、それまでベーグルを知らなかった人をも魅了し、ファンを増やし続けている。

「PLAIN」330円 出典:ゆっきょしさん

NY仕込みのべーグルは、手にするとずっしりと重みがあり、中身が詰まっているのがわかる。外側はパリッと程よい硬さで、中はふんわりしつつも、しっかりとした弾力があるのが特徴だ。

「Ess-a-Bagel」の技法を基盤にしつつ、材料は北海道産小麦、シチリアの岩塩など、独自の選択を行い、この味を作り上げているという。また、甘い系のベーグルには蜂蜜を使用しているものもあるが、砂糖は一切使っていない。

シナモンレーズンにバターを挟んだサンドイッチ 出典:spica☆kirariさん

イチオシは、既に用意されているサンドメニューの一つ、シナモンレーズンのベーグルにバターを挟んだサンドイッチ。生地本来の旨みとシナモンレーズンの香りとジューシーさ、バターの塩気のバランスが絶妙で、飽きない味わいで人気となっている。

サンドイッチは好きな組み合わせでオーダーも可能。まずブレーンやセサミなど20種類からベーグルを選び、クリームチーズや野菜、スプレッドなど30種以上ある具材から好きなものをチョイスできる。

オーダー時の質問や相談にもスタッフが丁寧に対応してくれる 出典:chokochitcさん

店内はショーケースと、椅子が数脚あるのみのシンプルな造り。ほぼテイクアウトのみとなっているが、近くに大きな公園があるので、気候がよければピクニック感覚で味わうのもいい。新橋店でもすでに行列ができているが、平日の午前中は比較的空いているので、早めの時間を狙ってぜひ足を運んでみて。

食べログレビュアーのコメント

「SEVEN GRAIN HONEY FIG」380円 出典:Casual Gourmet Questさん

『マルイチベーグルのベーグルは、サイズが大きく、生地の密度が濃いので、ずっしりとした重さがあります。ムギュッとした力強い弾力の食感と独特のフォルムが他のお店のベーグルとは一線を画しています。

個人的には、イチジクがアクセントになっている”SEVEN GRAIN HONEY FIG”、ガーリックとオニオンの風味が強い”EVERYTHING”、商品名のイメージ通りの味わいの”CINNAMON RAISON”が好みでした。

いずれのベーグルもフライパンにバターを落としてカリッと焼いて、クリームチーズやメープルシロップをかけて美味しく頂きました。

尚、接客はとても丁寧で温かみのある対応で素晴らしいと思いました。

人気店の驕りは全く感じられないので、初訪の方でも安心して利用出来ると思います』(Casual Gourmet Questさん)

ボリューム満点 出典:chokochitcさん

『自由にカスタムできる大人気のベーグル屋さん

エブリシングベーグルはむぎゅっとずっしり。ガーリックやオニオンが効いていてベーグルだけでもしっかり塩気があって絶品。スモーク紅鮭は分厚いスモーキーなサーモン。ベジタブルクリームチーズは人参などの野菜がたっぷり入ったシャキシャキのクリームチーズ。サーモンとクリームチーズはもちろん相性抜群で最高の組み合わせでした。

発芽玄米ベーグルはもっちりむっちり。バナナカシューはお店のメニューにも載っている人気な組み合わせ!カシューナッツシュガーはカシューナッツとジャリジャリなお砂糖が入ったバターのようなもの。完熟なバナナとの相性はばっちりです。人気な理由も納得の美味しさ!

どちらのベーグルももっちりずっしりで食べ応え抜群。半分のサイズで結構満足するボリュームです』(みのぐるさん)

<店舗情報>◆MARUICHI BAGEL住所 : 東京都港区新橋5-23-10 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

