¤É¤æ¤³¤È¡©Ã¶Æá¤ò¤ªÊ¢¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Éâµ¤Áê¼ê¡£¿¿¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡Ä¡©¡ÚÃ¶Æá¤ÎÉâµ¤Áê¼ê Vol.40¡Û
Í³°á¤ÈÎ´»Ê¤Ï·ëº§3Ç¯ÌÜ¤ÎÉ×ÉØ¡£
·ëº§¼°¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°¦²Ú¤Ï¡¢Î´»Ê¤ÎÀÎ¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î°¦²Ú¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éâµ¤»ö·ï¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤ÎÉâµ¤Áê¼ê 40ÏÃ
°¦²Ú¤Î¤ªÊ¢¤Î»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¡¢°ì½Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÎ´»Ê¡£¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÎÉã¿Æ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢°¦²Ú¤Î»×ÏÇ¤òÃÎ¤ê¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
°¦²Ú¤È3¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿¸å¡¢Î´»Ê¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿Í³°á¡£2¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÎ´»Ê¤òÉã¿Æ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÎ¡¢°¦²Ú¤Î¤ªÊ¢¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÃ¶Æá¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤È¤ê¤Þ¤ë¤È¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã¡Ë