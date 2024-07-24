¡ÚÂîµå¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Å¸Ë¾¡ÛÀ®Ä¹¼Â´¶¤ÎÄ¥ËÜÃÒ¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¡¡½Å°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×
¡¡¡þÅìµþ¸ÞÎØº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿åÃ«È»¤µ¤ó¤¬Àê¤¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØÅ¸Ë¾
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂîµå¤Ï¡¢27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË½÷ÃÄÂÎ¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÈÁ´5¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£Åìµþ¸ÞÎØº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿åÃ«È»¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬³Æ¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÀª¤ÎÀï¤¤¤òÀê¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡À¾³¤¡¡¹¯Ê¿¡Ë
¡¡¤³¤Î2Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¤ÎÄ¥ËÜÃÒ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥×¥ì¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢Àï¤¤Êý¤äÀï½Ñ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¿Ê²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤éÉé¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë4²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢³Ê²¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬°ÊÁ°¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ºÇ¶á¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤º¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¦Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÂîµå¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¿åÃ«È»¤È°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬ÁÈ¤ß¡¢·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤ò·âÇË¡£ÆüËÜÀª¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¢Ã°±©¹§´õ¤¬¤È¤â¤Ë4²óÀïÇÔÂà¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÀÐÀî²Â½ã¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ï¿åÃ«È»¡¢Ä¥ËÜÃÒ¡¢Ã°±©¤¬3°Ì·èÄêÀï¤Ç´Ú¹ñ¤òÂà¤±¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¡£½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÏÀÐÀî¡¢°ËÆ£¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¤¬·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¿åÃ«¡¡È»¡Ê¤ß¤º¤¿¤Ë¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£¸ÞÎØ¤Ï08Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£16Ç¯¥ê¥ªÂç²ñ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÇÃË½÷ÄÌ¤¸ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÃÄÂÎ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡£21Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤Ï°ËÆ£¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Àº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Âç²ñ¸å¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£