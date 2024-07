アメリカ大統領選の行方…トランプ暗殺未遂、バイデン撤退、1980年「レーガン・デモクラット」との違いは何か

7月13日、ペンシルベニア州の小さな町バトラーで、選挙集会演説中にトランプが銃撃された。銃弾は右耳を貫通した。そして、この暗殺未遂事件で共和党の結束は強まり、トランプは正式に共和党の大統領候補に指名された。トランプはまた、副大統領候補にJ.D.バンスを指名した。

一方、健康不安が広がっていたバイデンは、7月21日午後、大統領選からの撤退を表明した。後継には副大統領のカマラ・ハリスを指名した。アメリカ大統領選挙の行方は混沌としてきたーー。

43年前のレーガン暗殺未遂事件と二重写しに

今回のトランプ銃撃事件の映像を見て、私の脳裏には1981年3月30日のレーガン大統領暗殺未遂事件の記憶が鮮明に蘇った。

私は、安全保障研究のため、アメリカ政府の招待でワシントンDCにおり、その日は、ホワイトハウスで大統領補佐官と二人きりで日米安保、アジア情勢などを議論していた。その会談中、補佐官執務室の赤いホットラインが突然鳴って、大統領銃撃事件の一報が入った。

午後2時半頃、講演を終えてヒルトンホテルから出たレーガン大統領は一人の男に狙撃され、左胸に銃弾を受けた。幸い、命に別状はなかった。

この事件で、補佐官との会議は中止になったが、アメリカ政府が私のために用意してくれたホワイトハウス近くのホテルに戻ると、狙撃犯もまた同じホテルに泊まっていたことが分かった。

ところで、レーガンは弾丸摘出手術のときに、医師たちに対して、「君らは民主党員ではないだろうね、共和党員ならいいんだが」と冗談を飛ばす余裕を見せた。

この話が伝わると、彼のことを俳優上がりだと馬鹿にしていた人たちも、その政治家としての才能に舌を巻いた。レーガンは“great communicator”と言いわれるようになったが、銃撃事件後、レーガン支持率は急上昇していった。

暗殺未遂事件直後、拳を振り上げて「ファイト」と叫んだトランプの人気が上がったのによく似ている。

1980年の大統領選挙では、イランのアメリカ大使館人質救出作戦に失敗したカーターに対して、レーガンが圧勝した。レーガンは「Let's Make America Great Again」というスローガンを用いた。トランプはこれを踏襲した。

1980年には、私の友人たちも含めて、「今回だけはレーガンに投票する」という民主党支持者が多かった。彼らのことを「レーガン・デモクラット」という。

しかし、今のアメリカでは、「トランプ・デモクラット」はいない。それだけ、アメリカ社会の分断が酷くなっているということである。

銃撃事件後のトランプの神格化は、共和党の中だけの話である。そこが、レーガン暗殺未遂事件のときと大きく異なる。

J.D.バンスとは何者か?

トランプが副大統領候補に指名したJ.D.バンスとはどういう人物か。

2016年の大統領選ではトランプが勝ったが、その背景には繁栄に取り残された白人労働者の群れがある。この問題に触れ、アメリカでベストセラーになったのがJ.D.Vanceの『Hillbilly Elegy:A Memoir of a Family and Culture in Crisis(邦題・ヒルビリー・エレジー:アメリカの繁栄から取り残された白人たち)』(翻訳・関根光宏・山田文訳、光文社、2017年)である。

バンスは、ケンタッキー州・オハイオ州のアパラチア山脈地方、ラストベルト(錆び付いた工業地帯)で育ちながら、イェール大学のロースクールを卒業してアメリカンドリームを体現したが、この本はそれまでの過酷な家庭環境や衰退するコミュニティについて記した回顧録である。

「ヒルビリー」というのは田舎者の蔑称であり、「レッドネック(首筋が赤く日焼けした白人労働者)」とも「ホワイトトラッシュ(白いゴミ)」とも呼ばれるが、バンスの故郷の人々がそうである。彼らこそが「Make America Great Again(アメリカを再び偉大にしよう)」と訴えるトランプ候補を熱烈に支持し、大統領の座に押し上げたのである。

アメリカンドリームとは、親の世代より経済的に成功し、社会の階級を上昇していくことをいうが、労働者階級の白人はその夢を持つことが出来ない状況であり、「白人の労働者階層は、ほかのどんな集団よりも悲観的だった」(305p)。そして、「アメリカのあらゆる民族集団のなかで、唯一、白人労働者階層の平均寿命だけが下がっている」(235p)という。

1970年代以降、グローバル化に伴う国際競争力の低下によって、アメリカの製造業は衰退していった。1950年代のアメリカの繁栄は過去のものとなり、大量の白人労働者が解雇され、家族や地域コミュニティが崩壊し、ドラッグが蔓延した。

2024年7月の共和党大会には、麻薬中毒だったバンスの母親も参加したが、バンスは母を指さしながら、「母は10年前に麻薬を止めた」と語った。

バンス一家のような地方の白人労働者にとって、「アメリカファースト」を声高に叫び、「メキシコとの国境に壁を築く、不法移民を締め出す、雇用を創出する」と約束するトランプは救世主のように見えたのである。

それは、東部のエスタブリッシュメントやホワイトカラーが理解しなかった点であり、既存のマスメディアも見通しを誤った。

バンスは、2022年の上院選で、トランプの支援を受けて、オハイオ州で当選した。そして、今回、副大統領候補に指名された。イーロン・マスクがその選択をトランプに勧めたという。マスクは、トランプに毎月4500万ドル(約71億円)の政治献金をするという。

バイデンの撤退

バイデンは、トランプとの討論会で淀みなく話すことができなかったり、また別の機会にはプーチンとゼレンスキー、カマラ・ハリスとトランプを言い間違えたりと、認知機能の減退を示すような仕草が目立った。

また、最近は新型コロナウイルスに感染して休養を余儀なくされるように、健康状態への不安が広まっていた。

そのため、民主党の議員や支持者からの撤退要求が増えてきていていた。その結果、バイデンは自ら退くことを決めた。そして、後継者として副大統領のハリスを推薦した。

ハリスの他に、バイデン後継としては、カリフォルニア州知事のギャビン・ニューサム、ペンシルベニア州知事のジョシュ・シャピロ、ミシガン州知事のグレッチェン・ホイットマーなどの名前も上がっているが、ニューサムはハリス支持を表明した。

8月19〜22日には民主党大会が開かれるが、もう一月もない。指名決定までに残された時間を考えると、ハリスになる可能性が高い。しかし、正式には党大会での選挙の結果を待たねばならない。

直近の世論調査では、トランプとハリスを比べると、支持率では前者のほうが高い。

今後民主党大会での正式決定までには、紆余曲折があると思われるが、ハリスに決まった場合、59歳、女性、有色人種(アフリカ系・アジア系)といった特色がどのように大統領選挙に影響するかも興味がある。

また、副大統領候補に誰が指名されるかも重要である。正副大統領候補が共に白人男性の共和党と好対照になれば、争点になる。

いずれにしても、今後の展開は予想できない。政治の世界は何が起こるか分からないからである。

強運トランプ、恐るべし…!「バイデン撤退」で鮮明になる民主党の凋落と、「トランプ圧勝」のウラで米国が染まる「アメリカファースト主義」の悲惨な実態