¾¾Ê¿·ò 70ºÐ¡¢¼«¿È¤ÎÇ¾³è»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â20Ê¬¤¯¤é¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤¬22Æü¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡ÙÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢º£Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¼«¿È¤Î¡ÈÇ¾³è»ö¾ð¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù¤Ï¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤ÎÆü¾ï¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ç·×300¸Ä¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¤¬¤Ç¤¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌÚ¡×
º£²ó¤ÎËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Ä¥±¥ó¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¾¾Ê¿·ò¤È¤·¤Æ¤âÆü¾ï¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¤Õ¤óÁõ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Þ¥Ä¥±¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£²°¾å¤Ç»£¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬¤¤¤í¤¤¤í¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚ¤È»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¤É¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ç¤¤¿¤ä¤Ä¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¤Þ¤Á¤¬¤¤¤¬¡Ë5¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤È¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¡ÈÇ¾³è¡É¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¤ÂåÌä¤ï¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾Ê¿·ò¤ÎÇ¾³è»ö¾ð¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤¬¡ÈÇ¾³è¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢²Î¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â20Ê¬¤¯¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¤Ï1»þ´ÖÁ°¸å¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤¬Æü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£