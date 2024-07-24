´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ò¤È¤Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©¡Ú´Ú¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º5Áª¡Û
¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì£±Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º5Áª
´Ú¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¤À¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÌó2»þ´ÖÈ¾¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤â´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä°û¤ßÊª¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥«¥Õ¥§¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä°û¤ßÊª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ò¤È¤Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡§¥«¥Ú¥é¥Æ ¥Ï¥Ê ¥¸¥å¥»¥è¡Ê카페라때 하나 주세요.¡Ë
¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ò¤È¤Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥«¥Ú¥é¥Æ ¥Ï¥Ê ¥¸¥å¥»¥è¡Ê카페라때 하나 주세요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Õ¥§¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¡»¡» ¥Ï¥Ê ¥¸¥å¥»¥è¡Ê¡»¡» 하나 주세요.¡Ë¡×¤È¡»¡»¤Î¤È¤³¤í¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Ê¡×¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¡×¡¢¡Ö¥¸¥å¥»¥è¡×¤Ï¡Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼É½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤ò»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥¤¥´ ¥¸¥å¥»¥è¡Ê이거 주세요.¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¢¥¤¥¹¤Ç¡§¥¢¥¤¥¹¥í¡Ê아이스로.¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥í¡Ê아이스로.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¤ßÊª¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¤«Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥í¡×¤È¸À¤¨¤ÐÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£²¹¤«¤¤¤Î¤Ç¡Ê¥Û¥Ã¥È¤Ç¡Ë¡§¥Ã¥¿¥Ã¥È¥¥¥¿¥ó¥´¥ë¥í¡Ê따뜻한 걸로.¡Ë
¡Ö²¹¤«¤¤¤Î¤Ç¡Ê¥Û¥Ã¥È¤Ç¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥Ã¥¿¥Ã¥È¥¥¥¿¥ó¥´¥ë¥í¡Ê따뜻한 걸로.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¤¤â¤Î¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¡Ê핫¡Ë¡×¤Ç¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥Ã¥¿¥Ã¥È¥¥¥¿¥ó¥´¥ë¥í¡Ê따뜻한 걸로.¡Ë¡×¤ÎÊý¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤Ç¡§¥é¥¸ ¥µ¥¤¥º¥í¡Ê라지 사이즈로.¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¸ ¥µ¥¤¥º¥í¡Ê라지 사이즈로.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤Î¥µ¥¤¥º¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ö¡»¡» ¥µ¥¤¥º¥í¡Ê¡»¡» 사이즈로.¡Ë¡×¤È¡¢¡»¡»¤Î¤È¤³¤í¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¥µ¥¤¥º¤òÆþ¤ì¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡»¡» ¥µ¥¤¥º¥í¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¥¸¥å¥»¥è¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¡»¡»¥µ¥¤¥º¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Î¡Ö¥¸¥å¥»¥è¡×¤Ï¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡»¡» ¥µ¥¤¥º¥í¡×¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥°û¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¡Ë¡§¥â¥Ã¥³ ¥«¥ë¥±¥è¡Ê먹고 갈게요.¡Ë
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ã¥³ ¥«¥ë¥±¥è¡Ê먹고 갈게요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥â¥Ã¥³¡Ê먹고¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤Æ¡×¡¢¡Ö¥«¥ë¥±¥è¡Ê갈게요¡Ë¡×¤Ï¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¡Ö¥«¥¸¥´ ¥«¥ë¥±¥è¡Ê가지고 갈게요.¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊ¸»ú¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Î¹¹Ô¤Çº¤¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤é¥«¥¿¥«¥Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¸ì³ØËÝÌõ¥¢¥×¥ê¡ÖPapagp¡×¤ä¡ÖGoogleËÝÌõ¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¡ª
1¤Ä¤Ç¤â¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
-----------------------------
¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì£±Ç¯À¸¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤ÊÃ±¸ì¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ºËþºÜ¡ª ÃÎ¼±¥¼¥í¤«¤é³Ú¤·¤¯´Ú¹ñ¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£