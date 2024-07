◆LDHアーティスト密着ドキュメンタリー番組決定

【モデルプレス=2024/07/24】LDH所属アーティストに密着するABCテレビ系新ドキュメンタリー番組『Rising Sun 〜後戻りはしない One Way Road〜』(毎週日曜深夜0時25分〜)が8月25日より放送。初回は、THE RAMPAGEに密着する。光り輝く舞台に立ち、磨き上げた才能を最大限に発揮し人々を魅了するLDH所属アーティスト。本番組は、そんなアーティストたちが今、グループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道(One Way Road)にカメラが密着する。

◆川村壱馬コメント

◆吉野北人コメント

第1弾は結成から10年を迎え、9月に東京ドーム公演を控える16人ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGEに密着。16人という大所帯グループの山あり谷ありの歴史を紐解きつつ、各メンバーの人物像、これからの夢など様々な視点から取材する。(modelpress編集部)これまでにないほどの密着をしていただいており、きっと皆さんが見たこともないような、聞いたこともないようなことがどんどん出てくるようなドキュメントになるかと思います。僕自身も、カメラが回っているからと気張ることなく、ありのままで臨ませていただいています。制作スタッフの皆様が、相当深く掘り下げてくださっておりますので、リアルな姿、リアルなドキュメンタリーをお届けできるのが僕も楽しみです。僕ら1人1人の事をより知って頂けるドキュメンタリー番組になると思います!THE RAMPAGEになるまで歩んだ道のりを皆さんに是非知っていただきたいです!決して簡単な道のりではないからこそ今があると思っています。そして、僕自身も初めて知るメンバーの一面があると思います。是非一緒にTHE RAMPAGEストーリーを感じてもらえたら嬉しいです!是非ご覧下さい!【Not Sponsored 記事】