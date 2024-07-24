ÂæÉ÷3¹æ¤¬Âç·¿¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤Ë¡¡ÀèÅç½ôÅç¤ËºÇÀÜ¶á¡¡Ë½É÷¤ä¹âÇÈÅù¤Ë¸·½Å·Ù²ü
ÂæÉ÷3¹æ¤¬º£Æü24Æü(¿å)¸áÁ°3»þ¤ËÂç·¿¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÀèÅç½ôÅç¤ËºÇÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¡¢¹âÄ¬¡¢Âç±«¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç·¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ø
ÂæÉ÷3¹æ¤Ï¡¢º£Æü24Æü¸áÁ°3»þ¤ËÂç·¿¤Ç¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×ÀªÎÏ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤È¤Ï¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¤¬33m/s°Ê¾å54m/sÌ¤Ëþ¤Ç¡¢É÷Â®15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ÎÈ¾·Â¤¬500km°Ê¾å800kmÌ¤Ëþ¤ÎÂæÉ÷¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¡¢³¤¾å¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤äÌÔÎõ¤Ê¤·¤±¡¢Ä¬°Ì¤¬¾å¾º¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¡¢Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¡¢¹âÄ¬¤Ë¤â¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤ÎË½É÷¡¡²È¤ÎÃæ¤Ç¡¡¤¤¤ë¤Ù¤½ê¤Ï
ÂæÉ÷¤Ï¡¢Ãæ¿´¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆË½É÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂæÉ÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¤È¡¢Ë½É÷¤¬Ä¹¤¤»þ´ÖÂ³¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë½É÷¤äÆÍÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·úÊª¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊª¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢²°Æâ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯²È¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¶á¤¤½ê¤Ç¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤Éô²°¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·Áë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áë¤òÊÄ¤á¤Æ¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò°ú¤¡¢±«¸Í¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÄ¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²°³°¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¡¢Ë½É÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÄ¬»þ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ï?
ÂæÉ÷¤Ê¤ÉÈ¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¡¢¹âÄ¬¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÄ¬¤Î»þ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡³¤´ßÉÕ¶á¤ÎÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£³¤È´¥¼¥í¥á¡¼¥È¥ëÃÏÂÓ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢³¤¿å¤¬³¤´ßÄéËÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤ÇÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢³¤Äì¤¬±óÀõ¤Î½ê¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î³¤¿å¤¬³¤´ß¤Ø¿á¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤¿å¤ÎÌá¤ê¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤´ß¤Ø¿á¤´ó¤»¤ë³¤¿å¤ÎÎÌ¤¬¹¹¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
£²Ï¸ýÉô¤Ï¡¢³¤¤«¤é¤Î¹âÄ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤Î´í¸±ÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ÏÑ±üÉô¤Ï¡¢¶¹¤¤½ê¤Ë³¤¿å¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÑ¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤¿å¤¬¿á¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¡¢³¤¿åÌÌ¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¥V»úÃ«¤Ê¤É¡¢µÞ¤Ë±ü¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ·Á¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·´ó¤»¤¿ÇÈ¤¬°ì¤«½ê¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¤ËÇÈ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÄ¬¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ê¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£