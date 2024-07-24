Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、3週連続ストリーミング1位&14週連続1000万再生超え【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数1168万3224回を記録し、7月24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」（7月29日付）で7月15日付から、3週連続1位を獲得した。
【動画】ミセスが3人合計18変化した「ライラック」MV
また、4月29日付から14週連続で週間再生数1000万回超えを記録。累積再生数は1億5740万9511回。本作は7月2日に最終回を迎えたテレビアニメ『忘却バッテリー』（テレビ東京系）の主題歌。2024年4月22日付「週間ストリーミングランキング」で14位に初登場。6月24日付で自身最短となる登場10週目での累積再生数1億回突破を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月29日付：集計期間：2024年7月15日〜21日）＞
【動画】ミセスが3人合計18変化した「ライラック」MV
また、4月29日付から14週連続で週間再生数1000万回超えを記録。累積再生数は1億5740万9511回。本作は7月2日に最終回を迎えたテレビアニメ『忘却バッテリー』（テレビ東京系）の主題歌。2024年4月22日付「週間ストリーミングランキング」で14位に初登場。6月24日付で自身最短となる登場10週目での累積再生数1億回突破を記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月29日付：集計期間：2024年7月15日〜21日）＞