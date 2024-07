【38本目3】7月24日 公開価格:90ポイント(ヤンマガWeb)

講談社は7月24日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」38本目3「ギャンブル大好き人妻の唇は…」をヤンマガWebで公開した。価格は90ポイント。

「人妻の唇は缶チューハイの味がして」はもしも人妻の"あの人"と2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら、という背徳に満ちたオムニバス作品。なお7月24日現在、ヤンマガWebでは最新話公開に伴い38本目1・2の無料公開も行なわれている。

【関連記事】

・【最新話】「人妻の唇は缶チューハイの味がして」38本目1「ギャンブル大好き人妻の唇は…」が公開!

・「人妻の唇は缶チューハイの味がして」18巻本日発売! 元ヤン理髪店主&予備校教師人妻のエピソードを収録

・120万部達成目前!! マンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」、12名の作家陣によるお祝いイラストがヤンマガWebにて公開

【最新話】

38本目3「ギャンブル大好き人妻の唇は…」のページ

【無料公開中】

38本目2「ギャンブル大好き人妻の唇は…」のページ

38本目1「ギャンブル大好き人妻の唇は…」のページ

【人妻の唇は缶チューハイの味がして】

もしも、人妻の"あの人"と、2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら…… 電書累計500万DL超!デジ同人界の変態原作者"チンジャオ娘"が贈る、「人妻×ストロング系缶チューハイ」が織りなす、背徳のオムニバス!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.