SEVENTEENのコンサート映画『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』より、本予告映像とメンバーコメント動画が解禁された。13人組グループのSEVENTEENが初めてソウルワールドカップ競技場に立った瞬間を捉えた本作。大規模なスタジアムで開催されたSEVENTEENアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL」が、スクリーン越しに繰り広げられる。

本予告は、本作に収録されたアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL」で初披露となった「MAESTRO」のパフォーマンス映像から始まる。SEVENTEENメンバーの気迫のこもった全力のパフォーマンスと、会場の熱気が充満するような映像が映し出される。メンバーからCARATへ贈る「いつも僕たちの夢を叶えてくれて 本当にありがとう」「まだ実現していないことを一つ一つ叶えていきながら前進し続けるSEVENTEENになります」といった感謝や誓いの言葉も収録されている。メンバーコメント動画もWEBで解禁。SEVENTEENメンバーからCARATへ贈る特別なコメント動画で、映画化の喜びを分かち合うコメントとなっている。また、本作のムビチケ前売券の発売が決定。ムビチケカードは特典として、SEVENTEENメンバー13人のパフォーマンスショットをトレカにした「日本限定ビジュアルオリジナルフォトカード(全13種ランダム)」が付いてくる。7月25日15時よりぴあ通販、8月3日より劇場で販売が開始される。ムビチケカードが購入できる上映劇場は、7月25日15時より公式サイトに掲載される。ムビチケオンライン券には、特典として「ポスタービジュアル オリジナルスマホ壁紙」が付いてくる。こちらは7月26日0時より販売開始となる。映画『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』は、8月23日より2D&ScreenX、8月30日より4DX&ULTRA 4DXで公開。