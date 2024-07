ヴィノスやまざきは、猛暑でもワインで快適で爽快な気分になっていただきたいと、蔵元と協働で開発したオーストラリアのヌーヴォーに加えて、日本のワイン業界初となるウルグアイからヌーヴォーを新発売します。

ヴィノスやまざき『夏のヌーヴォー』

ヴィノスやまざきは、世界のワイン農家と多くのパイプを持ち、消費者の要望に応えた独自の品揃えを行っています。

数年前から、南半球のワインが人気となり、収穫の早いオーストラリア産の白ワインのヌーヴォーを発売したところ、大人気となり完売。

多くの顧客が7月20日(土)の発売を心待ちにされていました。

2024年は、近年注目されている高品質で話題の南米ウルグアイのワイナリーも白ワインのヌーヴォーに挑戦したことにより、更に『夏のヌーヴォー』の種類が増え、消費者の期待を集めています。

2024年も猛暑が予想される中、フレッシュで爽やかな果実味の白ワインのヌーヴォーが昨年以上に注目度が高くなっています。

ヴィノスやまざき各店舗では、オーストラリアのヌーヴォーは7月20日(土)/ウルグアイのヌーヴォーは、8月中旬より発売を予定しています。

店内で無料の試飲を実施し解禁を盛り上げます。

*2024年オーストラリア・ヌーヴォー解禁の売り場

*2024年の新酒試飲にウルグアイ・ガルソンを訪問し味わいの最終確認

■商品紹介

【カラブリア・ファミリー・ワインズ(オーストラリア)】

オーナーのビル・カラブリア氏を筆頭に、家族経営を貫くカラブリア家。

オーストラリアワイン産業の発展に貢献したとして、過去には女王叙勲賞を受賞したこともあり、4世代に渡って、量よりも質を重視したワイン造りを続けています。

【ソレイユ キュヴェ ユーコ モスカート ヌーヴォーS 2024】

販売価格:1,848円(税込)

まるで「新鮮なマスカットを丸かじりしている!」ような、自然な甘味が楽しめるヌーヴォー。

ほんのりシュワっと感じられる微発泡で、爽やかな甘味と溶け合い体に溶け込んできます。

【シャルドネ・ヌーヴォー2024】

販売価格:1,848円(税込)

爽やかな柑橘類の果実味、新酒ならではの上品な酸味を感じるフレッシュな味わい。

とても爽やかな飲み心地で、もぎたて果実の旨みが詰まったヌーヴォーを楽しめます。

【ボデガ・ガルソン(ウルグアイ)】

ウルグアイ史上初となるWine spectator誌でTOP100ワインに選ばれ、世界のワイン専門家が注目している蔵元。

2019年に世界のワイナリーで初めてLEED Certificate(グリーンビルディング認証)を取得し、環境に配慮したワイン造りを行う。

【ガルソン・ヌーヴォー白 2024(8月中旬発売)】

販売価格:2,728円(税込)

新酒らしいフレッシュな果実味とバランスの良い酸味、ほんのり青リンゴのような爽やかさもあり、キリっと冷やして楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 南米ウルグアイのワインもラインナップ!ヴィノスやまざき『夏のヌーヴォー』 appeared first on Dtimes.