応援キャンペーンも実施！NINE JAPAN｢朝倉未来選手メインスポンサー契約｣

NINE JAPAN「朝倉未来選手メインスポンサー契約」

NINE JAPANは、2024年7月28日開催「超RIZIN 3」に出場するプロ格闘家兼YouTuberの《朝倉未来選手》のメインスポンサー契約を締結したことを発表!

試合では「NINE JAPAN」のロゴがプリントされたトランクスを着用します。

それに伴い、NINE JAPANは、朝倉未来選手も行っている「起業家を応援したい」という想いから、NINE JAPAN流のキャンペーンを開始します。

このキャンペーンでは、これから起業したいという方も含めた方々を全面的にサポートします。

応募受付期間は、2024年7月20日(土)から2024年8月10日(土)までとなります。

■NINE JAPAN CEO 大園巧(通称 ホスタクのご挨拶)

NINE JAPANは、美容と健康を通じて皆様の『成幸』(幸せを成り立たせること)に貢献する。

そして『人の美しさには無限の可能性がある』このことを世界中の方々へ届けることを企業理念としています。

そして、同社に関わる全ての方の未来を、感動と希望に満ち溢れた人生へと『一新』することを使命とし、日々全社一丸となり活動しています。

朝倉未来選手の格闘を世の中に広げること、常に挑戦し続ける姿は、格闘技ファンのみならず多くの人々の心を打ち、『勇気と希望を与えている』ことに、強く感銘を受け、この試合のメインスポンサーをやらせていただく事を決めました。

朝倉未来選手が、去年、『必ず強い姿で戻ってくる』と強く決めた一戦にNINE JAPANも少しでも力になれるように想いを込めて全力で応援します。

朝倉未来選手の勇姿に期待しています。

同社も多くの方にこれからもNINE JAPANのできることを一つ一つやり続け、お客様に感動と衝撃を与えられるように精進していきます。

NINE JAPAN CEO 大園巧

朝倉未来選手応援キャンペーン概要

■朝倉未来選手応援キャンペーン期間

応募受付期間は、2024年7月20日(土)から2024年8月10日(土)までとなります。

当選者には2024年8月末までに連絡がされます。

■NINE JAPANからの応援キャンペーンプレゼント内容

1. 朝倉未来選手のサイン入りTシャツ:朝倉未来選手のサイン入りTシャツを2名様にプレゼントされます。

2. 起業家応援キャンペーン:コロナ禍から500%UPした企業が誇る、全てのノウハウを提供します。

NRNINE機器を使用した開業・既存エステサロン様へのキャンペーンです。

これから開業したい・現状のサロン様のこれからの未来に貢献します。

エステサロン運営をNINE JAPANが全面サポートします。

NRNINE機器は多くメディアに出演しており、有名格闘家はもちろんのこと、美をお仕事にしたモデルさんや著名人の方々から、多数ご支持をいただいているNR NINE機器。

これから開業したい方や、エステサロン様、起業家向け。

フランチャイズよりも細かい仕組みがあり、更にロイヤリティーは一切発生しません。

ホスタク流NINE JAPANの究極のキャンペーンです。

3. 女性専用NRNINE機器無料体験

東京南青山の同社店舗による、『ラグジュアリーサロンナイン』の無料体験チケット20名様限定。

フォーマットよりお問い合わせください。

4. NINE JAPAN CEO 大園巧(ホスタク書籍):〜ホスタク流〜人生が全てここにある書籍。

コロナ過500%UPをさせた秘訣や田舎から出てきて今のNINE JAPANを創り上げた人生がここの一冊に。

タイトル『右にならうな』の自叙伝。

朝倉未来選手の応援キャンペーンにより『右にならうな』増販決定。

サイン入り10名様にプレゼント。

■応募方法

・SNSでフォロー&シェア&ハッシュタグ:NINE JAPAN公式Instagramをフォローし、キャンペーン投稿をシェア、下記のハッシュタグをつけてください。

先行してこちらから全員へ連絡されます。

#NINE JAPAN朝倉未来

NINE JAPAN公式Instagram:

https://www.instagram.com/nine_japan69

・公式サイトで応募フォームを記入:

応募フォームURL:

https://docs.google.com/forms/d/1-l1YsrkuQ9V9ZHXDQvWicOd115CL19wMofv0b74QCJs/edit

お名前

連絡先(メールアドレス・電話番号)

企業名

住所

プレゼント希望選択

■当選発表

※当選者の発表は個別へのご連絡をもって発表となります。

