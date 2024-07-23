¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡õÂÎ´¶¡ª¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥° ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖBREITLING POP-UP TO DO BETTER¡×
¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦À¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤¿ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹8³¬¡ØGREEN AGE¡Ù¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖBREITLING POP-UP TO DO BETTER¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥° ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖBREITLING POP-UP TO DO BETTER¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 8³¬ ¡ØGREEN AGE¡Ù
½»½ê¡§¢©530-8350 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8ÈÖ7¹æ
ÅÅÏÃ¡§06-6361-1381¡ÊÂåÉ½¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¢µÙ´ÛÆü¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë½à¤º¤ë
¢¨¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢7/27(ÅÚ) ¡Ê1¡Ë11»þ-12»þ / ¡Ê2¡Ë13»þ-14»þ ¤Ë³«ºÅÍ½Äê
2024Ç¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¡£
¶áÂå¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢MISSION TO DO BETTER¤ò·Ç¤²¡¢¼«¼Ò¤Î»ö¶È¤¬µÚ¤Ü¤¹¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª±Æ¶Á¤ÎºÇÅ¬²½¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹8³¬¡ØGREEN AGE¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖBREITLING POP-UP TO DO BETTER¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¡¢Ìó3¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÎ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸¼¨Êª¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥ó¡¦¥é¥Ù¥ë
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢»þ·×¤Îµ®½Å¤ÊÁÇºà¤¬½Ð½ê¤Þ¤ÇÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥ó¡¦¥é¥Ù¥ë¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ê¥È¥ì¡¼¥µ¥Ö¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ´Ã£¤·¤¿¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»þ·×¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¤Ë²Ý¤¹´ð½à¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¥ê¶¨Äê¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀäÂÐÅª¤ÊÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌÀ³Î¤Ç´ü¸Â¤Î¤¢¤ë·×²è¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½Â¤¶È¼Ô¤ò°ì¼Ò°ì¼ÒÁªÄê¤·¡¢¿¦¿Í¤ä¾®µ¬ÌÏ¹Û»³ºÎ·¡¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎ·¡¤µ¤ì¤¿´°Á´ÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤È¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òµÏ¿¡¦¸¡¾Ú¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿NFT¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢100¡ó¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄó¶¡¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°½é¤Î¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¤ß¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾®·¿¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁÈÎ©¼°¤Î¿·¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢»þ·×¶È³¦¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤òºþ¿·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤È·ÐºÑ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥½¡¼¥é¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ºâÃÄ¤«¤é´óÍ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖEfficient Solution Label¡×Ç§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®·¿²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÍ¢Á÷µ÷Î¥¤¬Ê¿¶Ñ30%¶á¤¯¤âÃ»½Ì¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ½ºî¹©Äø¤¬¤ï¤«¤ëÎ©ÂÎÅª¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ¤È´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿¦¿Í¤Î¾®µ¬ÌÏºÎ·¡¤Ë¤è¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤È¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ÏÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¡¢±ó³ÖÃÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¶µ°é¤È°åÎÅ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿å½èÍý¤È´Ä¶ÊÝ¸î¤ÎÌÜÉ¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÈÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤NFT¾å¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥µ¥Ö¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÍèÎò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²èÌÌ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ð¶â¤Ï¡¢½÷À¤Î·ÐºÑÅª¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Î¼Ò²ñµ¯¶È²ÈÀº¿À¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉºÎ·¡ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶ºÆÀ¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤ÏÃºÁÇ½üµîµ»½Ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëClimeworks¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëClimeworks¼Ò¤Ï¡¢Âçµ¤Ãæ¤«¤éÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÊ¬Î¥²ó¼ý¤¹¤ëÄ¾ÀÜ¶õµ¤²ó¼ý¡ÊDAC¡Ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï»þ·×¶È³¦¤ÇºÇ¤âÁá¤¯Climeworks¼Ò¤Î¹âÉÊ¼ÁÃºÁÇ½üµîµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£
º£²ó¤ÎClimeworks¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ½ÐÎÌÀµÌ£¥¼¥í¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡Ë¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
³¤´ßÊÝÁ´¤È³¤¤ÎÀ¶ÁÝ¤ËÆÃ²½¤·¤¿NGO¡¢¥µ¡¼¥Õ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ÅöNGO¤Ï¡¢Ë¡Î§²þÀµ¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿800·ï°Ê¾å¤ÎÄ¹Ã»´ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³¤´ßÊÝ¸î¤Ë¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤ÎºÆÌîÀ¸²½¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢SUGi¤È¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï8¤«¹ñ¤Ç18,824ËÜ¤Î¿¢¼ù¤ò¹Ô¤¤¡¢295¼ï¤ÎºßÍè¿¢Êª¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢¸ÛÍÑµ¡²ñ¤Ø¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«Ãæ¤Î±ó³ÖÃÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»üÁ±ÃÄÂÎ¡¢¥¯¥Ù¥«¤È¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ù¥«¤ÈÄó·È¤·¤¿2018Ç¯¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤È¤½¤Î´óÂ£¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼«Å¾¼Ö2500ÂæÊ¬°Ê¾å¤Î»ñ¶â¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤ÎÀ¸³è¿å½à¤ËÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÃµ¸¡²È¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¡¼¥ë¤¬ÀßÎ©¤·¡¢¼ý±×À¤Î¹â¤¤¼êÃÊ¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¡¼¥é¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ºâÃÄ¤È¤âÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöºâÃÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºï¸º¤¹¤ë1500°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇ§Äê¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·´ë²è¡ÖClimate Impuse¡×¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖClimate Impulse¡×¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿åÁÇ¤òÆ°ÎÏ¸»¤È¤¹¤ë´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ë¤è¤ë»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦°ì¼þÌµÃåÎ¦¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÈô¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Èô¹Ô´ü´Ö¤Ï9Æü´Ö¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤Ðµ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÂÐºö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤Î²áÄø¤ÇÇÑºà¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë»þ·×¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸¼¨Êª¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£
¡ÖBREITLING POP-UP TO DO BETTER¡×¤Ï¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 8³¬ ¡ØGREEN AGE¡Ù¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡õÂÎ´¶¡ª¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥° ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖBREITLING POP-UP TO DO BETTER¡× appeared first on Dtimes.