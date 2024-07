【「レゴ フォートナイト」4製品】10月1日 発売予定価格:2,080円~

レゴジャパンは、サバイバルクラフトゲーム「レゴ フォートナイト」より、レゴセット4製品を10月1日に発売する。価格は2,080円より。本日より先行予約が開始している。

本商品は、2023年12月に発売したサバイバルクラフトゲーム「レゴ フォートナイト」内に登場するキャラクターや場所、アイテムを再現した初のレゴセット。発売となる新製品は、「レゴ フォートナイト ダーバーガー」、「レゴ フォート ナイト 補給ラマ」、「レゴ フォートナイト ピーリーボーン」、「レゴ フォートナイト バトルバス」の4製品がラインナップされている。

「レゴ フォートナイト」4製品

10月1日 発売予定

先行予約期間:7月23日22時~

レゴ フォートナイト ダーバーガー

価格:2,080円

ピース数:193個

対象年齢:9歳以上

本商品は、「レゴ フォートナイト」に登場する、象徴的なレストランをカラフルなブロックで再現したレゴセット。目や舌などのディティールに加え、爪楊枝に刺さったオリーブも再現されている。

レゴ フォートナイト 補給ラマ

価格:5,980円

ピース数:691個

対象年齢:12歳以上

本商品は、補給ラマをモチーフにしたレゴセット。グラップラーやスラープジュース、ルビーの原石、バックパック、幸運のお守り、スラップジュース、ダイナマイトなど、多くの装飾品が付属する。

レゴ フォートナイト ピーリーボーン

価格:14,980円

ピース数:1,414個

対象年齢:18歳以上

本商品は、「ピーリーボーン」をモチーフとした大人ファンに向けたレゴセット。可動式アームやピーリーピック(ツルハシ)、ペイントランチャー、バナナバッグ(バックアクセサリー)などが付属する。

レゴ フォートナイト バトルバス

価格:14,980円

ピース数:954個

対象年齢:10歳以上

本セットは、ゲームに登場する熱気球のレプリカ。回転する車輪、取り外し可能な屋根や青と黄色のカラーも特徴となる。スラープジュースやグラップラー、ツルハシ等のアイテムも付属するほか、9体のレゴミニフィギュア(バタリオンブロウラー、アドベンチャーピーリー、ブライトボンバー、ピンクのクマちゃん、キューブアサシン、トレスパッサーエリート、ドリフト、ニャッスル、レイブン)も付属する。バスの中に座らせて遊ぶことができる。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C) 2024 The LEGO Group.

All Rights Reserved Fortnite (C) 2024 Epic Games, Inc.