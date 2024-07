黒部湖遊覧船！ガルべ「ラストイヤーキャンペーン」

黒部湖(黒部ダム)で運航している遊覧船『ガルべ』は、2024年11月10日(日)をもって終了となり、記念の年となるよう「ラストイヤーキャンペーン」をスタートしました。

黒部湖(黒部ダム)で運航している遊覧船『ガルべ』は、2024年11月10日(日)をもって終了となり、記念の年となるよう「ラストイヤーキャンペーン」をスタート!

1. ガルべ乗船イベント

【山の日 お子様無料DAY】

日時:8月11日(日)

内容:大人同伴の小学生乗船運賃が無料となります。

【操舵室記念撮影※】

日時:8月11日(日)9:35発便(到着10:05)〜13:00発便(到着13:30)

内容:桟橋帰着時に操舵室で記念撮影をすることができます。

ご希望の方には乗船前に整理券を配付します。

※小学生以下のお子様が含まれる各便先着5組様限定

【乗船記念「船舶カード」※進呈】

期間:現在実施中

内容:遊覧船ガルベのスペックがわかる記念カードをご希望の方に進呈します。

※限定1,000枚

【乗船記念「缶バッジつき乗船券※」販売】

期間:現在販売中

内容:乗船券購入でご希望の方に限定缶バッジをプレゼント

※運賃について通常運賃1,200円(小人600円)と同様

※50名/日限定

2. メモリアル商品の販売

ラストイヤーを記念して、記念グッズの販売を行います。

・販売期間:11月30日(土)まで

(遊覧船ガルベ船着場待合室は11月10日まで)

・販売場所:遊覧船ガルベ船着場待合室、黒部ダム売店、扇沢駅売店

・商品内容:メモリアルTシャツ、「ガルベ」チョロQ、プリントクッキー(※)、

ガルベステッカー(※)、メモリアル手ぬぐい 9月1日(日)〜(※)

(※)は遊覧船ガルベ船着場待合室のみ販売

記念弁当「ガル弁当」10月14日(月・祝)までの限定販売(弁当内容:信州サーモンの笹寿司、紫米ご飯(栗のせ)、大町銀嶺豚のせご飯、チキンの照り焼き、さばの醤油煮金平ごぼう、卵焼き、黒豆煮、煮〆(高野豆腐、ニンジン、ふき、蓮根、椎茸)、ガルベかまぼこ、味噌漬けスライス、山うどたまり漬け、野沢菜わさび漬け、ミニ醤油、ガル弁当限定缶バッジつき)

3. カフェ&レストラン タイアップ企画

ラストイヤーを記念したコラボメニューを販売します。

【黒部ダムレストハウス】

・黒部ダムカレーうどん「ラストイヤー限定版」など

期間:11月30日(土)まで

内容:遊覧船をかたどったトッピングが浮かぶ特別メニュー

金額:1,100円(税込)〜

【黒部ダムドリンクコーナー】

・ラストイヤー限定スイーツ「ハサイダーフロート」

期間:11月10日(日)まで

内容:黒部湖に浮かぶガルベをイメージしたスイーツ(ハサイダー使用)

金額:700円(税込)

