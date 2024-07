電動昇降テレビスタンド！ヤマダホールディングス「e-RIZE／イーライズ スリム＆フラット」

ヤマダホールディングスは、ヤマダデンキ創業50周年記念モデルとして、収納王子コジマジック氏監修による、テレビを最適な目線で楽しめる電動昇降テレビスタンド「e-RIZE/イーライズ スリム&フラット」を開発、2024年7月中旬より、全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコム(同社ECサイト)にて販売中です。

ヤマダホールディングス「e-RIZE/イーライズ スリム&フラット」

ヤマダホールディングスは、ヤマダデンキ創業50周年記念モデルとして、収納王子コジマジック氏監修による、テレビを最適な目線で楽しめる電動昇降テレビスタンド「e-RIZE/イーライズ スリム&フラット」を開発、2024年7月中旬より、全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコム(同社ECサイト)にて販売。

【製品概要】

■大容量収納でお部屋すっきり! 電動昇降でラクラク お好みの高さでテレビ視聴

リモコン操作でテレビの高さを自由に昇降(電動昇降幅300mm)可能で、あなたの視聴スタイルにテレビの高さを合わせます。

高さ設定は3つまで記憶、瞬時にお気に入りの高さにセットすることができます。

電動昇降テレビスタンドとは思えないスリム&フラットなデザインを実現、さらに収納王子コジマジック氏監修の便利機能も搭載した、うれしい機能満載のテレビスタンドの登場です。

【製品特長】

・リモコンひとつでテレビの高さを昇降(電動昇降幅300mm)

・お好みの高さを3つまで記憶

・スタンドベースの厚みを1cm以下(約7mm)にし、ロボットクリーナーの走行や車椅子での移動も楽々

・最新ゲーム機にも対応のHDMI2.1端子を搭載

・ゲーム機やスマホを置きやすい上面がフラットなコントロールボックス

・録画用HDDポケット付属

・様々な小物をスタンドに収納できるマグネット式フックを同梱(大1個、小2個)

・色はブラックとホワイトの2色を用意

・震度7相当の地震にも耐える耐震性※

※スタンドを壁面に付けた状態で、震度7相当の地震を三次元加震試験機で再現し安全性を確認

(すべての環境で耐震性を保証するものではありません)

