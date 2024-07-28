¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©°Û¿§¥³¥é¥Ü¤ÎÉü¹ï¥°¥Ã¥º3Áª¡Ã¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡ô689¡Û
¥íー¥ê¥¨¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥¿ー¤Î£ó£õ£í£é£ò£å¤Ç¤¹¡£
Ï¢ºÜ¡Ú¥³¥¹¥ÑÌ¾ÉÊ¥ê¥¹¥È¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢²Á³Ê¤Ï¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ë½ÅÊõ¤Ç¤¤ëÌ¾ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2001Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é¡¦¥â¥¹¥é¡¦¥¥ó¥°¥®¥É¥é Âç²ø½ÃÁí¹¶·â¡×¤È¡Ö·à¾ìÈÇ ¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº ¥Ï¥à¥Ï¥à¥é¥ó¥ÉÂçËÁ¸±¡×¤¬Æ±»þ¾å±Ç¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡È¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¡É¤¬¤Ê¤ó¤È¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¡×¤ÇÉü¹ï¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥Ã¥º¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó ¥³¥é¥Ü iPhone15ÂÐ±þ¥±ー¥¹¡¡429±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¦¥§ー¥Ö·¿¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¢ö¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¯Ãæ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
¥±ー¥¹¤Î³Ñ¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¿¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ë¥¥å¥ó¥Ã♡ÇÛ¿§¥é¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó ¥³¥é¥Ü ¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡429±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥³¥é¥Ü¥½¥Ã¥¯¥¹¡£Â¤Î¹Ã¤ËÂçÃÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢·¤¤òÃ¦¤¤¤À½Ö´Ö¤Îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤È¥°¥êー¥ó¤Î2¿§Å¸³«¡£¥¤¥é¥¹¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¹¥¤¤Ï¤Ä¤¤¤É¤Á¤é¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó ¥³¥é¥Ü ¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¯¥êー¥Êー¡¡429±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼«Âð¤ÎÁÝ½ü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¯¥êー¥Êー¡£¤Ê¤ó¤ÈÇ´ÃåÉôÊ¬¤Ë¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¤ÎÁíÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
Ã¸¤¤¥°¥êー¥ó¤ÎÊÁ¤Ë¤â¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬♡¤ªÁÝ½ü¤¬·ù¤¤¤ÊÊý¤Û¤É¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¡×¤Ç♡
¥¥åー¥È¤Ê¥´¥¸¥Ï¥à¤¯¤ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¥Þー¥È¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ð¤«¤ê¡ª¸½ºßÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£ó£õ£í£é£ò£å¡Ë
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë