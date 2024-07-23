¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ì£Êý¥Û¡¼¥à¥é¥ó¸å¤Ë¤ß¤»¤¿¡ÈÆæ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡Ý2 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê7·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç4²ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Æ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÂçÃ«¤â½ËÊ¡¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÍÛµ¤¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤¬¡ÈÆæ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4²ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹Äã¤á¤Ë¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯ÆÃÂç¤Î1È¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï³Î¿®Êâ¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÂÇ¤ÁÊýÅ·ºÍ¤ä¤ó¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö³Î¿®Êâ¤¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Æ±ÅÀ21¹æ¥½¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¼þ¤Ã¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤â¥¿¥Ã¥Á¤Ç½ËÊ¡¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¸ß¤¤É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ã¸¡¹¤ÈºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ïº£µ¨4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë2»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢2ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç144¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë