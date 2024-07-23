LiSA全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LANDER～』ファイナル公演が映像作品化
■完全数量生産限定盤にはポーチ、ポストカードセット、ロケットキーホルダー付属！
LiSAが9月11日にライブ映像作品『LiVE is Smile Always～LANDER～ at TOKYO GARDEN THEATER』をリリースする。
本作は、2023年に行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LANDER～』から12月17日に東京・東京ガーデンシアターで開催されたファイナル公演の模様を収録
2023年9月から12月まで行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LANDER～』は、2022年11月に発売された6枚目アルバム『LANDER』を引っ提げて全国14カ所19公演で開催。
約4年ぶりに声出し解禁となったこのツアーでLiSAは、「紅蓮華」や「炎」といったアニメ『鬼滅の刃』シリーズ主題歌をはじめ、ABEMA・テレビ朝日 FIFA ワールドカップ カタール 2022 番組公式テーマソング「一斉ノ喝采」、『スパイダーマン』シリーズ最新作『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』日本語吹替版主題歌「REALiZE」、TVアニメ『バック・アロウ』オープニングテーマ「dawn」、カバヤ・ピュアラルグミCMソング「シフクノトキ」といったタイアップ楽曲を多数含む全21曲を5種類の衣装で披露した。
ライブ映像作品は、完全数量生産限定盤（Blu-ray＋GOODS）、初回仕様限定盤（Blu-ray）、初回仕様限定盤（DVD）の3形態でリリース。完全数量生産限定盤にはポーチ、ポストカードセット、ロケットキーホルダーのグッズが付属される。初回仕様限定盤はスリーブ仕様となっる。
商品情報の解禁と同時にFC「リサラボっ。」会員限定早期予約特典、店舗別先着購入者特典の情報も公開された。詳細は、オフィシャルサイトで。
PHOTO BY Viola Kam（V’z Twinkle） ※ライブ写真
リリース情報
2024.09.11 ON SALE
Blu-ray＆DVD『LiVE is Smile Always～LANDER～ at TOKYO GARDEN THEATER』
LiSA OFFICIAL SITE
http://www.lxixsxa.com/