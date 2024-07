今週予定していた4公演を中止したスラッシュが、先週終わりに継娘を喪っていたことを公表した。スラッシュは日曜日(7月21日)、予期せぬ事情により、22〜27日にアメリカで予定していた4公演をキャンセルすると告知。そのすぐ後、彼のパートナーであるミーガンさんの娘、ルーシー・ブルーさんが7月19日に25歳で亡くなったことを明かした。

Due to unforeseen circumstances, the S.E.R.P.E.N.T tour regrettably has to cancel the below performances. Refunds will be available at points of purchase.



July 22 - Cincinnati, OH - PNC Pavilion at Riverbend

July 24 - Interlochen, MI - Interlochen Center for the Arts

July 25 -… pic.twitter.com/zsQV2oLgOY