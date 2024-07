「ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい」について

横浜・みなとみらいエリアで「ドラゴンクエスト」とのスペシャルコラボレーションイベント「ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい」が2024年7月20日からスタート。初日に足を運んでみたので紹介します(画像は筆者撮影、一部提供)。「ドラゴンクエスト」シリーズは、日本を代表するロールプレイングゲーム。1986年の第1作以来、80超のタイトルが発売されており、「ドラクエ」の愛称で幅広い年代に親しまれています。ゲーム内に登場する「スライム」は特に人気のモンスターで、同シリーズのアイコン的存在となっています。

ランドマークプラザに巨大スライムがあらわれた!

スライムが降り注ぐ!「MARK IS みなとみらい」へ

「スカイガーデン」では貴重な資料を展示

大観覧車にスライムが出現!? 横浜市連携キャンペーンも実施

「ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい」は、40年近く愛されてきた「ドラゴンクエスト」の世界を体感できるイベントで、スクウェア・エニックスの協力、横浜市と横浜市観光協会の特別協力で2024年7月20日〜8月18日まで、みなとみらい21地区で実施されます。主な開催場所は、横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ、69F展望フロア「スカイガーデン」)とMARK IS みなとみらい。ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいではスタンプラリーが、スカイガーデンでは特別展示が行われています。また、全ての施設でモンスターが出現。はぐれメタル、メタルスライム、メタルキングも館内に出現しているとのこと。施設を順番に巡ってみました。まずは、横浜ランドマークタワー内のランドマークプラザへ。1F サカタのタネ ガーデンスクエアの吹き抜け空間に直径約5メートルの巨大「スライム」が出現! 床面には、今回のイベントキービジュアルも描かれています。下から眺めた後は、上階からも眺めてみましょう。このほか、ランドマークプラザのB2F、1F、2F、3F、4F、5Fにイベントを楽しむモンスターや、意外なところに隠れているモンスターがいますので、探してみてください。ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいでは、「ちいさなメダル」のスタンプを集めるスタンプラリーを実施。6カ所全てのスタンプを集めると、イベントオリジナルのイラストが描かれた特製ステッカーがもらえます。ランドマークプラザには全6カ所のうち、3カ所のスタンプを押せます。モンスターを探しながらスタンプを集めて回りました。<設置場所:シースルーエレベーター前(B2F)、中央エスカレーター前(4F)、桜木町駅側エスカレーター前(5F)>1F フェスティバルスクエアでは、「ドラゴンクエスト ポップアップストア」が期間限定オープン。「ドラゴンクエスト」シリーズのグッズのほか、今回のイベントオリジナルのイラストを使用したグッズなどを販売しています。整理券を配布することもありますので、まず立ち寄ってみることをおすすめします。5F「Cafe Fan Base」では、モンスターをモチーフにしたメニューが楽しめる「カフェ・ベホイミ」がオープン。ただし、すでに予約で満席だそうです。続いて、「MARK IS みなとみらい」へと向かいます。1F グランドガレリアには、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場する技「スライムシャワー」をイメージしたバルーンが登場。カラフルで楽しい!このほか、B4F、1F、2F、4F、5Fにはモンスターが出現していますので、探してみてください。スタンプラリー設置場所は、UNIQLO横休憩所付近(2F)、島村楽器横休憩スペース(3F)、映画館前イベントスペース(5F)の3カ所。こちらでも、モンスターを探しながらスタンプを集めました。スタンプラリーをコンプリートすると、「みなとみらいポイントカードカウンター」で特製ステッカーがもらえます。引き換え場所は、ランドマークプラザ 3FとMARK IS みなとみらい B4Fです(時間:11:00〜20:00)。特製ステッカーはなくなり次第、配布終了となります。また、日にち限定で、自分だけのマイ・スライムを作る「スライム色塗り体験」も実施。兵庫県立淡路島公園アニメパーク ニジゲンノモリ内「ドラゴンクエストアイランド」で人気のコンテンツで、「スライム」の形の素焼き型に、絵の具で自由に色を塗り、自分だけのオリジナルスライムを作り、持ち帰ることができます。当日先着順での受付となりますので、チャレンジしてみては。場所:1F グランドガレリア開催日:2024年8月3日、4日、10日、11日、12日、17日、18日時間:10:00〜19:00料金:税込1800円再び、横浜ランドマークタワーへ戻り、69F展望フロア「スカイガーデン」(要入場料)へ。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売決定(2024年11月14日発売)を記念した特別展示が行われています。歴代の『ドラゴンクエストIII』のパッケージイラストが描かれたポストカード4枚が付属する、特別入場チケットは、スカイガーデンチケット窓口のみで販売(数量限定)。1988年に発売され社会現象を巻き起こした『ドラゴンクエストIII』。ゲームデザイナーの堀井雄二氏直筆のコメント入りの開発資料(企画書、道具・防具リスト、マップなど)や、キャラクターデザインを担当した漫画家の鳥山明氏によるイラストの原画、作曲家のすぎやまこういち氏直筆の楽譜など、ファン必見の内容となっています。訪れたファンはじっくりと資料に目を通していましたよ!(開発資料や原画、楽譜の撮影・録画・録音は不可)「タワーショップ」でもイベントオリジナルイラストを使用したTシャツやアクリルキーホルダーなどを販売しています。ちなみに、スカイガーデン入口がある3Fには、メタルキングが隠れているらしいです。お見逃しなく。8月9日からは横浜市連携キャンペーンもスタート。大観覧車 コスモクロック21に巨大スライムが出現する特別演出が行われます。8月9日〜18日まで、19:30〜21:46(毎時00分、15分、30分、45分、約1分間)に点灯。横浜市庁舎・横浜美術館・横浜ハンマーヘッドでは、スライムカラーのブルーに染まるライトアップも実施(8月9日〜18日、原則日没〜22:00、横浜市庁舎のみ8月11日〜18日)。また、一夜限りのイベントも。5分間の花火「横浜スパークリングトワイライト」にて、「ドラゴンクエスト」コラボレーション花火が打ち上げられます(8月10日 20:00〜約5分間、打ち上げ場所は新港ふ頭)。グランモール公園では、みんなでつくり上げる「キャンドルナイト」が実施。メッセージやシールでデコレーションしたオリジナル LEDキャンドルを作成し、来場者全員で1つの「スライムアート」を完成させるワークショップです(8月10日 19:00〜21:00、雨天中止)。メッセージ受付時間は、14:00〜19:00(先着360名)。このほか、オリジナルデザインの「みなとみらい線一日乗車券」の発売や特製うちわの配布、イベント限定ステッカーのプレゼントキャンペーンも行われます。くわしくは、特設サイトで確認を。この夏は「ドラゴンクエスト」の世界観に包まれるみなとみらいへ!(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIXこの記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)