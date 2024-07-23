【暴風警報】沖縄県・与那国町に発表
気象台は、午後9時15分に、暴風警報を与那国町に発表しました。
八重山地方では、暴風や高波に警戒してください。石垣島地方では、高潮に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■石垣市
□暴風警報
24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 24日昼前
風向 東
最大風速 45m/s
□波浪警報
24日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日明け方
予想最大波高 12m
24日6時頃から24日24時頃にかけて警戒
ピーク時間 24日10時頃
予想最高潮位 2.1m
■竹富町
□暴風警報
24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 24日昼前
風向 東
最大風速 45m/s
□波浪警報
24日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日明け方
予想最大波高 12m
□高潮警報
24日6時頃から24日24時頃にかけて警戒
ピーク時間 24日10時頃
予想最高潮位 2.1m
■与那国町
□暴風警報【発表】
24日明け方から24日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日昼過ぎ
風向 北東
最大風速 45m/s
□波浪警報
24日夜遅くにかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日昼過ぎ
予想最大波高 12m