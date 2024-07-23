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気象台は、午後9時15分に、暴風警報を与那国町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】沖縄県・与那国町に発表

八重山地方では、暴風や高波に警戒してください。石垣島地方では、高潮に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■石垣市
□暴風警報
　24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　24日昼前
　風向　東
　最大風速　45m/s

□波浪警報
　24日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日明け方
　予想最大波高　12m

□高潮警報
　24日6時頃から24日24時頃にかけて警戒
　ピーク時間　24日10時頃
　予想最高潮位　2.1m

■竹富町
□暴風警報
　24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　24日昼前
　風向　東
　最大風速　45m/s

□波浪警報
　24日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日明け方
　予想最大波高　12m

□高潮警報
　24日6時頃から24日24時頃にかけて警戒
　ピーク時間　24日10時頃
　予想最高潮位　2.1m

■与那国町
□暴風警報【発表】
　24日明け方から24日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日昼過ぎ
　風向　北東
　最大風速　45m/s
□波浪警報
　24日夜遅くにかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日昼過ぎ
　予想最大波高　12m