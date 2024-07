ロックバンドBREAKERZが3年ぶりのオリジナルアルバムとなる「Bintage」を24日に発売する事になりSML(渋谷MODIでインストアライブ)を行いました。

【写真を見る】【DAIGO】息子の手の写真初公開 3年ぶり新アルバムで息子と初共演曲も





33度の気温の中、ジャケット姿で登場したDAIGOさんは、″暑い中、集まってくれた皆さん本当にありがとうございます。本当に体調ムリせず楽しんでください。正直僕たちの衣装。「KKZ」季節感ゼロってことで本当に熱いです。でも本当に僕たちも安全にこのイベント行っていきたいです″と、ファンの体調を気遣う一方、自身の衣装を自虐的にDAI語で表現し、笑いを誘っていました。









表題曲でもある「Bintage」は、「年代物の〜」を意味する「Vintage」をキーワードに、バンド名の頭文字「B」を融合させ、自身の積み重ねたキャリア17年の熟成感を表現しています。









また、ライブでは、DAIGO自身の第2子に向けた楽曲「I love myson」も初披露。長女が誕生した際に「I love my daughter」(2021)を制作したDAIGOさんは、“今年、息子が生まれて息子の曲も作らないと、これは不公平になると判断しました”と、制作の経緯を明かし、さらに、“きょうは特別の息子の写真を本邦初公開します”と、お子さんの手の写真パネルを披露しました。









息子さん誕生時は長女の時と違い、いきなりフルスロットルの産声を上げたそうで、“「I love my daughter」は、バラード調にしましたが「I love my son」は、めちゃくちゃロック調に仕上げました”と紹介し、“で、「I love my son」を息子に聞かせたら、なんとこの手で俺の指を握り返してくれたんですよ。伝わったんだと思います。気に入ってくれたと思います”と語ると、メンバーから、“いいリアクションもらえたね。創ったかいがあったね”と祝福されました。





歌い終えると、“ちなみに最後の赤ちゃんの声もね、息子の声なんですよね。スマホで録った声なんですよ”と、告白。親子共演を明かしました。









【担当:芸能情報ステーション】