【パリ五輪】女子バスケ グループフェーズ（予選ラウンド）組み合わせ・試合日程
第33回パリ2024オリンピック競技大会＜2024年7月26日(金)～8月11日(日)／バスケットボール競技：7月27日(土)～8月11日(日)＞
東京五輪では銀メダルを獲得し、世界にその名を轟かせたバスケットボール女子日本代表。7月27日(土)より、パリ五輪のバスケットボール競技（女子5人制）が行われる。
女子日本代表の初戦は、東京五輪金メダル・五輪7連覇中の世界最強軍団 アメリカ代表（1位）だ。30日（土）日本時間 早朝4時30分より試合が行われる。東京五輪決勝のリベンジを。初戦から熱い戦いとなる。
■パリ2024オリンピック 女子バスケ グループフェーズ（予選ラウンド）組み合わせ
【グループA】
中国（2位） スペイン（4位） セルビア（10位） プエルトリコ（11位）
【グループB】
オーストラリア（3位） カナダ（5位） フランス（7位） ナイジェリア（12位）
【グループC】
アメリカ（1位） ベルギー（6位） 日本（9位） ドイツ（19位）
※2024年2月27日時点のFIBAランキング
■試合日程【グループA】
2024年7月28日（日）
20：30～｜スペイン（4位） vs 中国（2位）
28：00～｜セルビア（10位） vs プエルトリコ（11位）
2024年7月31日（水）
18：00～｜プエルトリコ（11位） vs スペイン（4位）
20：30～｜中国（2位） vs セルビア（10位）
2024年8月3日（土）
18：00～ 中国（2位） vs プエルトリコ（11位）
20：30～ セルビア（10位） vs スペイン（4位）
■試合日程【グループB】
2024年7月29日（月）
18：00～｜ナイジェリア（12位） vs オーストラリア（3位）
24：15～｜カナダ（5位） vs フランス（7位）
2024年8月1日（木）
20：30～｜オーストラリア（3位） vs カナダ（5位）
24：15～｜フランス（7位） vs ナイジェリア（12位）
2024年8月4日（日）
20：30～｜カナダ（5位） vs ナイジェリア（12位）
28：00～｜オーストラリア（3位） vs フランス（7位）
■試合日程【グループC】
2024年7月29日（月）
20：30～｜ドイツ（19位） vs ベルギー（6位）
28：00～｜アメリカ（1位） vs 日本（9位）
2024年8月1日（木）
18：00～｜日本（9位） vs ドイツ（19位）
28：00～｜ベルギー（6位） vs アメリカ（1位）
2024年8月4日（日）
18：00～｜日本（9位） vs ベルギー（6位）
24：15～｜ドイツ（19位） vs アメリカ（1位）
■バスケットボール女子日本代表 (12名)
#3 馬瓜 ステファニー（PF／182cm／CASADEMONT ZARAGOZA）
#8 郄田 真希（C／185cm／デンソー アイリス）
#12 吉田 亜沙美（PG／165cm／公益財団法人日本バスケットボール協会）
#13 町田 瑠唯（PG／162cm／富士通レッドウェーブ）
#15 本橋 菜子（SG／164cm／東京羽田ヴィッキーズ）
#23 山本 麻衣（SG／163cm／トヨタ自動車 アンテロープス）
#27 林 咲希（SF／173cm／富士通レッドウェーブ）
#30 馬瓜 エブリン（PF／180cm／デンソー アイリス）
#32 宮崎 早織（PG／167cm／ＥＮＥＯＳサンフラワーズ）
#52 宮澤 夕貴（PF／183cm／富士通レッドウェーブ）
#75 東藤 なな子（SF／175cm／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
#88 赤穂 ひまわり（PF／184cm／デンソー アイリス）
※平均：173.6cm