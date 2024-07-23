23:00
米中古住宅販売件数（6月）
予想　402.0万件　前回　411.0万件
予想　-2.7%　前回　-0.7%（前月比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）
予想　-13.5　前回　-14.0

米リッチモンド連銀製造業指数（7月）
予想　-7.0　前回　-10.0

24日
2:00　
米2年債入札（690億ドル）


ネタニヤフ・イスラエル首相とバイデン米大統領、会談

米主要企業決算
コカコーラ、アルファベット、テスラ、スポティファイ、VISA、テキサスインスツルメンツ


※予定は変更されることがあります。