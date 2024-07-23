ＮＹ市場 この後のイベント
23:00
米中古住宅販売件数（6月）
予想 402.0万件 前回 411.0万件
予想 -2.7% 前回 -0.7%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）
予想 -13.5 前回 -14.0
米リッチモンド連銀製造業指数（7月）
予想 -7.0 前回 -10.0
24日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
ネタニヤフ・イスラエル首相とバイデン米大統領、会談
米主要企業決算
コカコーラ、アルファベット、テスラ、スポティファイ、VISA、テキサスインスツルメンツ
※予定は変更されることがあります。
米中古住宅販売件数（6月）
予想 402.0万件 前回 411.0万件
予想 -2.7% 前回 -0.7%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）
予想 -13.5 前回 -14.0
米リッチモンド連銀製造業指数（7月）
予想 -7.0 前回 -10.0
24日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
ネタニヤフ・イスラエル首相とバイデン米大統領、会談
米主要企業決算
コカコーラ、アルファベット、テスラ、スポティファイ、VISA、テキサスインスツルメンツ
※予定は変更されることがあります。