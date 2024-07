ポルノグラフィティ『19thライヴサーキット″PG wasn′t built in a day″』ファイナル公演のライブ音源を配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『19thライヴサーキット“PG wasn’t built in a day”』では、25年分のヒットナンバーを披露!

ポルノグラフィティが、全国アリーナツアー『19thライヴサーキット“PG wasn’t built in a day”』のファイナルとなった有明アリーナ公演のライブ音源を7月24日に配信リリースする。

同ツアーでは、周年という節目のタイミングで開催したツアーということもあり、25年分のヒットナンバーを披露。今回配信が開始となった作品では、このツアーだけの特別アレンジが施された楽曲の数々を臨場感たっぷりに楽しめる。

また、Spotifyでは、本ツアーをセットリストに沿ってポルノグラフィティが振り返るポッドキャスト『ENCORE(アンコール)』が公開中。

セットリストに込めた想いやステージに立って感じたことなど、ここでしか聴けないツアーの裏話が満載で、8月31日、9月1日に因島運動公園、9月7・8日に横浜スタジアムで行われる『因島・横浜ロマンスポルノ ’24 ~解放区~』への意気込みも語られている。

リリース情報

2024.07.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day” Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024』

2024.09.04 ON SALE

ALBUM『ポルノグラフィティ全書~ALL TIME SINGLES~』

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day” Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024』

ポッドキャスト『ENCORE - ポルノグラフィティ 19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day”』配信URL

https://filtrjapan.lnk.to/PG19th_mtPR

『因島・横浜ロマンスポルノ ’24 ~解放区~』特設サイト

https://sp.pornograffitti.jp/rp24/

ポルノグラフィティ OFFICIAL SITE

http://www.pornograffitti.jp/index.php