ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¡¡Ì£Êý¤Î¼ººö¢ªÄËº¨ÈïÃÆ¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡ÖËÒ¤ËÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Û
¡¡ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Âè£±Àï¡Ê£²£³Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ËÁ´¥»¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£à¤Û¤ÜÄ¾µåá¤ÎÀë¸ÀÄÌ¤ê¡¢Ä¾µå¡õ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¤ß¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥Ê¥¤¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¤Ë¤Ï¶áÆ£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Ä¤Ä¡¢»³ºê¡¢ËüÇÈ¡¢ÅÄµÜ¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î°ÂÂÇ¤ÇÆó»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·´»Ê¡ÊÆ±¡Ë¤ò±Ô¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡Ö¡Ê£Ä£å£Î£Á¤ÎÊá¼ê¡Ë»³ËÜ¤¯¤ó¤â¡Ø¥«¡¼¥ÖÅê¤²¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿Ä¾¸å¤Î£²²ó¤Ë¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬»³ºê¤«¤é´Ý¡Êµð¿Í¡Ë¡¢ËÒ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢Â¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢°ìµó£¹ÆÀÅÀ¡£º£µ¨¤Î¸×¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤ÎºÇÂ¿±ç¸î¤¬£´ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö£¹ÅÀ¡Ê¤Î±ç¸î¡Ë¤Ç¤·¤ç¡¢½é¤Ã¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÂÇ¤Ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö´Ý¥Ý¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£²²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏàÉÔ±¿á¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Æó»à¤«¤é²¬¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ò¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¡¦ËÒ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë£±¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êËÒ¤ËÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±³ØÇ¯¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£