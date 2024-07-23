¡Ö¾¾°æ½¨´î¤â¤¤¤¿¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤â¤ª¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÞ¸å¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤éÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤ä¤Ê¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Û
¡¡¢¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2024¡¡Âè1Àï¡¦Á´¥Ñ¡½Á´¥»¡Ê23Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡Á´¥Ñ¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¨¤¿¡£°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½22Æü¤Ïµå±ã½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¦´ÆÆÄ¤Î»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë¹½³Ú¤·¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¡¡¡½¼«¿È¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Áª½Ð¤Çµå±ã½é½Ð¾ì¡£Âè2Àï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤·¤«µ²±¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¾¾°æ½¨´î¤â¤¤¤¿¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤â¤ª¤Ã¤¿¤·¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½Îý½¬Ãæ¤Ë¤ÏÂ¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ÎÂÇ·â¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿åÃ«½Ö¡Ë¤ÏÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤ÎÃÞ¸å¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Å·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤ä¤Ê¤È¡£¤¹¤´¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤ÇºÇ¸å¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤â¤³¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤Í¡£º£Æü1ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡½2Æü´Ö¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸òÎ®Àï¤ä»ø¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáÃÊ¡¢²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¥¤¥Á¥í¡¼¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò²¿¤«Áª¼ê¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËµÛ¼ý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×