BREAKERZの3年ぶりのオリジナルアルバム『Bintage』が7月24日にリリースされる。これを記念してリリースイベントが本日7月23日、東京・渋谷モディ店頭プラザにて開催された。同リリース記念イベントではDAIGOの親子共演第二弾ソングも初披露となった。連日猛暑が続く中、都心はこの日も最高気温36℃の予報とうだる暑さではあるが、会場には平日にもかかわらず多くのファンが集結。メンバーはニューアルバムの衣装を身に纏い、イベント開始定刻の17:00にステージへ軽やかに登場した。ただ、ボーカルDAIGOからは、「KKZ (=季節 感 ゼロ)」と早くもDAI語が飛び出すほど、やはり猛暑には厳しい衣装のようだ。

■8thオリジナルアルバム『Bintage』

2024年7月24日(水)リリース



【初回限定盤A (CD+Blu-ray)】\6,600(税込)

特典Blu-ray:<2022.12.6 ROCK BONDZ -WANDS × BREAKERZ->

※2022年開催のWANDSとの奇跡の対バン公演からBREAKERZパートをフル収録

▼Blu-ray収録曲

01. 激情

02. Judgment

03. SUMMER PARTY

04. Miss Mystery

05. BAMBINO 〜バンビーノ〜

06. オーバーライト

07. SWEET MOONLIGHT

08. REAL LOVE

09. 灼熱

10. LIKE A CRYSTAL



【初回限定盤B (CD+Blu-ray)】\6,600(税込)

特典Blu-ray:<2015.5.20 BREAKERZ FREE LIVE>

※2015年5月、BREAKERZ再始動日に開催されたフリーライブを完全収録。約6000名の観衆が代々木公園野外音楽堂に集結した。

▼Blu-ray収録曲

1. WE GO

2. NO SEX NO LIFE

3. Everlasting Luv

4. 絶対! I LOVE YOU

5. SUMMER PARTY

6. 灼熱

7. DESTROY CRASHER

encore

en1. B.R.Z〜 明日への架橋〜

en2. WE GO



【通常盤 (CD only)】\3,300(税込)

■8thオリジナルアルバム『Bintage』発売記念リリースイベント

※終了分は掲載割愛

7月24日(水) 19:00〜 東京・SHIBUYA TSUTAYA 8Fイベントスペース

7月25日(木) 17:00〜 東京・タワーレコード渋谷店 5階イベントスペース

7月26日(金) 18:00〜 東京・新宿マルイメン 8Fイベントスペース

7月27日(土) 12:00〜 愛知・イオンモール大高 1Fグリーンコート

7月27日(土) 18:00〜 大阪・あべのキューズモール 3Fスカイコート



■BREAKERZ 8th Album『Bintage』発売記念インターネットサイン会

7月25日(木) 20:00〜 配信スタート

配信チャンネル:リミスタ YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ

※配信はどなたでもご覧いただけます

■全国ツアー<BREAKERZ LIVE TOUR 2024 -Bintage->

8月31日(土) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

open17:00 / start17:30

(問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/

9月07日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24

open17:00 / start17:30

(問)WESS:info@wess.co.jp

9月14日(土) 大阪・Banana Hall

open17:00 / start17:30

(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888

9月16日(月祝) 福岡・DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

(問)キョードー西日本 0570-09-2424

9月21日(土) 愛知・Electric Lady Land

open17:00 / start17:30

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

9月23日(月祝) 東京・渋谷ストリームホール

open16:30 / start17:00

(問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/



▼Support Member

Bass:Matsu

Drums:響 (摩天楼オペラ)



▼チケット

●FC限定プレミアムチケット:\19,800(税込)

・限定販売50枚

・リハーサル観覧(約15分)

・握手&撮影会

・前方エリア観覧(スタンディング)

・直筆サイン入りオリジナルデザインパス付き

※枚数制限:お一人様1枚まで

※ファンクラブ会員の方のみお申し込み可能となります。

※ファンクラブ会員証・顔写真付き身分証明書を必ずご持参ください。

※「リハーサル観覧」「握手&撮影会」は開場前に行います。受付時間などの詳細は7月末までにファンクラブよりメールをお送りいたします。

※デザインパスは会場にて当日のみのお渡しとなります。

●スタンディング:\8,500(税込)

※枚数制限:お一人様2枚まで

※整理番号順入場

※入場時ドリンク代別途必要

※未就学児入場不可

※車椅子をご利用の方はお申し込み前にお問い合わせください。

【一般販売】

受付開始:8月3日(土)10:00〜

関連リンク

◆アルバム『Bintage』特設サイト

◆ツアー<Bintage>特設ページ

◆BREAKERZ オフィシャルサイト

◆BREAKERZ オフィシャルTwitter

◆BREAKERZ オフィシャルFacebook

◆BREAKERZ オフィシャルTikTok

◆BREAKERZ オフィシャルYouTubeチャンネル

イベント冒頭、まずはアルバムの表題曲「Bintage」を披露。これまでのBREAKERZではあまりみられなかった曲調の楽曲だが、作曲を担当したSHINPEIが、今作のコンセプトを強く意識して制作に望んだ結果、アルバムの表題を飾ることになったナンバーでもある。続くMCの中では、今年DAIGOに生まれた第二子へ向けて書かれたナンバー「I love my son」について触れられた。なんとここでDAIGOから、「MSH (=息子の 写真 初公開)」とB2サイズのパネルで公開されたのは、自身の息子さんの手の写真。可愛らしくも力強く握られた拳は、父親譲りのロックスタイルを感じさせた。パネルはそのままステージ上のアンプの上に飾り、「I love my son」が初披露された。「以前、娘に宛てた曲を書いている(※22ndシングル「I love my daughter」)こともあり、息子宛てにも書かないと不公平になる」と作られた「I love my son」は、「泣き声がロックだった」というエピソードもあり、軽快なパンク調のナンバーとなった。そして、曲のアウトロで聴こえる子どもの泣き声は、実際に自身の息子さんの泣き声を収録したものを使用したとのことで、姉弟揃っての親子共演が果たされたかたちだ。最後は記念すべき1stシングルであり、バンドを代表する夏ナンバー「SUMMER PARTY」を披露し、イベントは終了。会場に集まったおよそ200人のファンからの大歓声のなか、メンバーはステージを後にした。デビューから17周年を迎えるBREAKERZの勢いは、連日の猛暑も吹き飛ばすがごとく、この先に控えるツアーへ向けて加速していく。