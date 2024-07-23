¥È¥Ë¥»¥ó±§Ãè¥Õ¥§¥¹¡©¡ª¡Ö20th Century Live Tour2024¡ÁÃÏµå¤ò¤È¤Ó¤À¤½¤¦¡ª¡Á¡×ºÇ½ªÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ì¥Ý
6·î4Æü(²Ð)¤«¤éÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô24¸ø±é³«ºÅ¤·¤¿¡Ö20th Century Live Tour2024¡ÁÃÏµå¤ò¤È¤Ó¤À¤½¤¦¡ª¡Á¡×¤¬7·î19Æü(¶â)¤Î¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£20th Century¡á¥È¥Ë¥»¥ó¤ÎºäËÜ¾»¹Ô¤µ¤ó¡¢Ä¹ÌîÇî¤µ¤ó¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÃÏµå¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¥È¥Ë¥»¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ë¥»¥ó¤¬±§Ãè¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢±§Ãè¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«!?
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¡ÈÃÏµå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±§Ãè¤«¤éÇ®¤¤»×¤¤¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥È¥Ë¥»¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛÉÔ²ÄÇ½¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö20th Century Live Tour2024¡ÁËÍ¤¿¤Á20th Century¤Ç¤¹!¡Á¡×°ÊÍè¡¢1Ç¯5¤«·î¤Ö¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤À¡£3¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¡×¡£¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢»Ï¤Þ¤ê¡Ä¡£
¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î¾â¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÎý¤êÊâ¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ø¡£¡ÈÈô¤ó¤Ç¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â²ñ¾ìÆâ¤ËÂçÀª¤¤¤ë¡£²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤óº£²ó¡¢Èô¤Ó¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëºäËÜ¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö°ì±þ¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¿¤Ó¤ËËè²óÈô¤Ó¤¿¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ(¾Ð)¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇËè²óÈô¤Ö¤Î¤¬¡¢¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¶õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶õ¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¡¢±§Ãè¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÃÇ¸À¤¹¤ëÄ¹Ìî¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£²ó¤ÏÈô¤Ó¤Þ¤»¤ó! Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤(¾Ð)¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈô¤Ð¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¡Ä!?
Ä¹Ìî¤µ¤ó¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¨¡¼¤Ã!¡×¤È»ÄÇ°¤ÊÀ¼¤ò¤â¤é¤¹Ãæ¤Ç¡¢µÊÃãÆó½½À¤µª¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¡ÖµîÇ¯¤Î11·î1Æü¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢²æ¡¹3¿Í¤ÇµÊÃãÆó½½À¤µª¤È¤¤¤¦µÊÃãÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¤¢¤ëµÊÃãÅ¹ÏÃ¤Ë¡£
¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÍè¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢µÊÃãÆó½½À¤µª¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤ÎµÊÃãÅ¹°÷°á¾Ø¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£µÊÃãÅ¹¤Î°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²ó¤ì¤èÃÏµå¡×¤ò²Î¤¤¡¢¥é¥¹¥È¤ÏËË¤Ë¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë3¿Í¡£°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ÈºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ä½Â¤¤´é¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë¤âÄ¹Ìî¤µ¤ó¤À¤±¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î²Ä°¦¤¤´é¤Ç¥¥á¥Ý¡¼¥º¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬À¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä(¾Ð)¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤¹¤ë°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËUFO¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎUFO¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÄ¹Ìî¤µ¤ó¡£ÃÏ¾å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢1¿Í¤À¤±¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤«¤éºäËÜ¤µ¤ó¤È°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Öº£¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ ¤Á¤ç¤Ã¤Èº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡£À°Íý¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¡¢¤Ë¤´¤·¤Æ¾¯Ç¯Ââ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£
½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¥À¥ó¥¹¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Í¡¡º£Ìë¡×¤Ê¤É¡¢¾¯Ç¯Ââ¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¶´¤ó¤Ç¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤¬MC¤Ç¡Ö¤¢¤ëÆü´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¸å¤ÇÏÃ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ³°¤Ø½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢UFO¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²¶¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ÃÏµå¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢UFO¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¡¢UFO¤ÎÃæ¤Ë¤Ï±§Ãè¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤¬ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯´ó¤êÅº¤Ã¤¿È¼Î·¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¡£
Â³¤±¤ÆÄ¹Ìî¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢±§Ãè¤Ç¤ÏÃÏµå¤Î²»³Ú¤¬±§Ãè¿Í¤ËÂçÎ®¹Ô¤ê¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤âË®³Ú¤Ï¶õÁ°¤Î¿Íµ¤¡£¹6¤Î¶Ê¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤Ë¶ä²Ï¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£µÞ¤ËSF¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢±§Ãè¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ÈºäËÜ¤µ¤ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¥È¥Ë¥»¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î±§Ãè¥Ç¥Ó¥å¡¼¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢µÊÃãÆó½½À¤µª¤ÎÅ¹¼«ÂÎ¤¬±§ÃèÁ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±§Ãè¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÃÏµå¤ò¤È¤Ó¤À¤½¤¦¡ª¡×¤ÎÉúÀþ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¡£
±§ÃèÉþ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î°á¾Ø¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMUSIC FOR THE PEOPLE¡×¤ò¥í¥ó¥°¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¤Ò¤ë¤¬¤¨¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖBelieve Your Smile¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¿¶¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²û¤«¤·¤ÎV6¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¤ªÆÏ¤±¡£1995Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Coming¡¡Century¤Î¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖTeam of Coming Century¡×¤ò¥È¥Ë¥»¥ó¤¬¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÌö¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª¡¡»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤²û¤«¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡£
±§Ãè¥Õ¥§¥¹¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï±§Ãè¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢ÃÏµå¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²¶¤¿¤Á¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏµå¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÏµå¤Ç²ñ¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê±§Ãè¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬½ªÎ»¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤µ¡¢²¶¤¿¤Á¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç±§Ãè¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÃÏµå¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿3¿Í¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¯Ãæ¡¢¡Ö¥Ä¥é¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¡×¤òÈäÏª¡£º£²ó¤ÏÄ¹Ìî¤¯¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±§Ãè¤ËÈô¤ó¤À3¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½ªÎ»¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£±§Ãè¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ËÊ¿Æü¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤¬Íµë¤ò¼è¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÀ¼¤Ï½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢È¯»¶¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£
Â³¤¤¤Æ°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÆü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë(¾Ð)¡×¤È¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«? ¤³¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¥¡¼¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¡ÖËÍ¤â¤¿¤¤¤¬¤¤¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡ª ¤â¤¦¤Í¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÒÀÊ¹ß¤ê¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î´é¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´é¡¢¸å¤í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2,400¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¡£2,400¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£Æü¡¢Íè¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢±ó¤¯¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µÙ¤ß¤ò¸òÂØ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ñÀ×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Í¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£
¡Ö¼¡¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡£ËÍ¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¡¢(¤È¡¢·Ú¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤»)¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç(¾Ð)¡£¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÃÏÌ£¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¾Ð´é¤ÇÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏºäËÜ¤µ¤ó¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¦30Ç¯¶á¤¯³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¡¢µÒÀÊ¤ÎÀ¼¤¬¼ã¡¹¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤¢¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Í¡¢¤â¤Á¤Ä¤â¤¿¤ì¤Ä¡¢ÃçÎÉ¤¯¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¡¢²¿¤«Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤Ë°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢º£²ó¤Î¾¯Ç¯Ââ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤âÈ½ÌÀ¡£
µÞ¤Ë¥È¥Ë¥»¥ó¤¬±§Ãè¤Ë¤È¤ÓÎ©¤Á¡¢±§Ãè¥Õ¥§¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ëÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¸½¼Â¤Èµõ¹½¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¤Î¾åÅÄÀ¿¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤ª¼Çµï¤È¥é¥¤¥Ö¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤¿¡£¥È¥Ë¥»¥ó¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò²Î¤Ã¤¿¾¯Ç¯Ââ¥á¥É¥ì¡¼¤äV6½é´ü¥á¥É¥ì¡¼¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤·¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬ìÔÂô¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿2»þ´Ö¡£¥È¥Ë¥»¥ó¤Ï¡È±Ê±ó¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÀë¸À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤Ë´î¤Ð¤»¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦¤¯¤µ¤«¤Ù¤Þ¤ ¼èºà¡¢Ê¸¡¦Ê¡ÅÄ·Ã»Ò