NIKO NIKO TAN TAN、アルバム『新喜劇』より痛快なダンスナンバー「Only Lonely Dance」7/24リリース
NIKO NIKO TAN TANが、8月7日（水）リリースのメジャー1stアルバム『新喜劇』より、新曲「Only Lonely Dance」を7月24日に配信リリースする。
「Only Lonely Dance」は、ポップスを意識的に取り込んだ、アーティストとしての変革を思わせる意欲作。ファンキーなギターと心地よい四つ打ちのリズムに、内省的なリリックが合わさった「孤独」を肯定するダンスナンバーとなっている。思わず踊り出してしまう音像と、脳内に訴えかけるようにリフレインするワードに注目だ。
加えて、8月7日に、東京・恵比寿のTimeOut Café & Dinerにてリリースパーティーの開催も決定。ローソンチケットにて先行がスタートしている。
リリース情報
2024.7.24 Release
https://nntt.lnk.to/onlylonelydance
ライブ・イベント情報
日時：2024/8/7(水) 開場20:00/開演20:00/終演23:00（予定）
会場：KATA / Time Out Café & Diner (LIQUIDROOM 2F)
出演
LIVE：NIKO NIKO TAN TAN (微笑set)
DJ：OCHAN&Anabebe&DSC / 小原綾斗 (Tempalay) / Dyna (ego apartment) / YUGO.
art collection：Drug Store Cowboy / YUGO.
料金(税込)：前売り\2,500 ＊2ドリンク\1,200別
オフィシャル先行(先着)
受付期間：7/23(火)19:00-8/7(水)20:00
受付URL：https://l-tike.com/nikonikotantan-party/
ライブ・イベント情報
・大阪：10/18(金) Music Club JANUS 開場18:30 開演19:00
・名古屋：10/26(土) 新栄シャングリラ 開場17:00 開演17:30
・福岡：10/27(日) BEAT STATION 開場17:00 開演17:30
・北海道：11/4(月祝) Sound lab mole 開場17:00 開演17:30
・宮城：11/23(土祝) 仙台MACANA 開場17:00 開演17:30
・東京：11/29(金) LIQUIDROOM 開場18:00 開演19:00
チケット受付はこちら
フィシャル先行受付(先着)
受付期間：7/9(火)18:00〜8/4(日)22:00
受付URL：https://l-tike.com/nikonikotantan
リリース情報
2024年8月7日（水）リリース
＜予約URL＞
VICTOR ONLINE STORE限定盤
https://victor-store.jp/item/97064
通常盤
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65979.html
・VICTOR ONLINE STORE限定盤 （CD＋オリジナルキーホルダー＋ブックレット）NZS-970 / 税込\6,050(税抜\5,500)
＊7インチサイズ・スペシャルパッケージ仕様
・通常盤（CD）VICL-65979 / 税込\3,300(税抜\3,000)
＜収録内容＞＊初回盤・通常盤共通
1. Smile 2. 新喜劇 3. Only Lonely Dance 4. 四時が笑う 5. ハナノヨウ 6. Jurassic 7. Paradise 8. 八 9. IAI 10. 可可 feat. ぷにぷに電機 11. MOOD 12. カレイドスコウプ 13. 琥珀 14. No Time To Lose