NIKO NIKO TAN TANが、8月7日（水）リリースのメジャー1stアルバム『新喜劇』より、新曲「Only Lonely Dance」を7月24日に配信リリースする。

「Only Lonely Dance」は、ポップスを意識的に取り込んだ、アーティストとしての変革を思わせる意欲作。ファンキーなギターと心地よい四つ打ちのリズムに、内省的なリリックが合わさった「孤独」を肯定するダンスナンバーとなっている。思わず踊り出してしまう音像と、脳内に訴えかけるようにリフレインするワードに注目だ。

さらに、同作のミュージックビデオが7月24日20:00に公開となることも決定。今回初タッグとなる、中澤太監督による本作。楽曲に合わせて溶けていく、美しくもサイケデリックな映像表現をたっぷりと堪能できる内容に仕上がっている。

加えて、8月7日に、東京・恵比寿のTimeOut Café & Dinerにてリリースパーティーの開催も決定。ローソンチケットにて先行がスタートしている。



リリース情報

Digital Single「Only Lonely Dance」
2024.7.24 Release 
https://nntt.lnk.to/onlylonelydance

ライブ・イベント情報

＜NIKO NIKO TAN TAN「新喜劇」RELEASE PARTY＞
日時：2024/8/7(水) 開場20:00/開演20:00/終演23:00（予定）
会場：KATA / Time Out Café & Diner (LIQUIDROOM 2F)
出演
LIVE：NIKO NIKO TAN TAN (微笑set)
DJ：OCHAN&Anabebe&DSC / 小原綾斗 (Tempalay) / Dyna (ego apartment) / YUGO.
art collection：Drug Store Cowboy / YUGO.
料金(税込)：前売り\2,500 ＊2ドリンク\1,200別
オフィシャル先行(先着)
受付期間：7/23(火)19:00-8/7(水)20:00
受付URL：https://l-tike.com/nikonikotantan-party/

ライブ・イベント情報

＜NIKO NIKO TAN TAN ONE-MAN TOUR 2024 「新喜劇」＞

・大阪：10/18(金) Music Club JANUS　開場18:30 開演19:00
・名古屋：10/26(土) 新栄シャングリラ　開場17:00 開演17:30
・福岡：10/27(日) BEAT STATION　開場17:00 開演17:30
・北海道：11/4(月祝) Sound lab mole　開場17:00 開演17:30
・宮城：11/23(土祝) 仙台MACANA　開場17:00 開演17:30
・東京：11/29(金) LIQUIDROOM　開場18:00 開演19:00
チケット受付はこちら
フィシャル先行受付(先着) 
受付期間：7/9(火)18:00〜8/4(日)22:00
受付URL：https://l-tike.com/nikonikotantan

リリース情報

Major 1st Album『新喜劇』

2024年8月7日（水）リリース
＜予約URL＞
VICTOR ONLINE STORE限定盤
https://victor-store.jp/item/97064
通常盤
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65979.html
・VICTOR ONLINE STORE限定盤 （CD＋オリジナルキーホルダー＋ブックレット）NZS-970 / 税込\6,050(税抜\5,500)
＊7インチサイズ・スペシャルパッケージ仕様
・通常盤（CD）VICL-65979 / 税込\3,300(税抜\3,000)
＜収録内容＞＊初回盤・通常盤共通
1. Smile 2. 新喜劇 3. Only Lonely Dance 4. 四時が笑う 5. ハナノヨウ 6. Jurassic 7. Paradise 8. 八 9. IAI 10. 可可 feat. ぷにぷに電機 11. MOOD 12. カレイドスコウプ 13. 琥珀 14. No Time To Lose