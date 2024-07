NIKO NIKO TAN TANが、8月7日(水)リリースのメジャー1stアルバム『新喜劇』より、新曲「Only Lonely Dance」を7月24日に配信リリースする。「Only Lonely Dance」は、ポップスを意識的に取り込んだ、アーティストとしての変革を思わせる意欲作。ファンキーなギターと心地よい四つ打ちのリズムに、内省的なリリックが合わさった「孤独」を肯定するダンスナンバーとなっている。思わず踊り出してしまう音像と、脳内に訴えかけるようにリフレインするワードに注目だ。

<NIKO NIKO TAN TAN「新喜劇」RELEASE PARTY>日時:2024/8/7(水) 開場20:00/開演20:00/終演23:00(予定)会場:KATA / Time Out Café & Diner (LIQUIDROOM 2F)出演LIVE:NIKO NIKO TAN TAN (微笑set)DJ:OCHAN&Anabebe&DSC / 小原綾斗 (Tempalay) / Dyna (ego apartment) / YUGO.art collection:Drug Store Cowboy / YUGO.料金(税込):前売り\2,500 *2ドリンク\1,200別オフィシャル先行(先着)受付期間:7/23(火)19:00-8/7(水)20:00受付URL:https://l-tike.com/nikonikotantan-party/

リリース情報







Major 1st Album『新喜劇』2024年8月7日(水)リリース<予約URL>VICTOR ONLINE STORE限定盤https://victor-store.jp/item/97064通常盤https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65979.html・VICTOR ONLINE STORE限定盤 (CD+オリジナルキーホルダー+ブックレット)NZS-970 / 税込\6,050(税抜\5,500)*7インチサイズ・スペシャルパッケージ仕様・通常盤(CD)VICL-65979 / 税込\3,300(税抜\3,000)<収録内容>*初回盤・通常盤共通1. Smile 2. 新喜劇 3. Only Lonely Dance 4. 四時が笑う 5. ハナノヨウ 6. Jurassic 7. Paradise 8. 八 9. IAI 10. 可可 feat. ぷにぷに電機 11. MOOD 12. カレイドスコウプ 13. 琥珀 14. No Time To Lose