Ä®ÅÄ¤Îµî½¢·ãÆ°¤Ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¡¡3¿ÍÊü½Ð¢ªÂåÉ½µé¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤¬È¿¶Á¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¤¡×
郄¶¶¡¢¾ÂÅÄ¡¢ÃÓÅÄ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¡¢ÁêÇÏ¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï7·î23Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ëÆÍÇË¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÁêÇÏÍ¦µª¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£
¡¡Æ±Æü3¿Í¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤ÏÄ®ÅÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ãÆ°¤Î1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤ËMF郄¶¶Âç¸ç¡Ê¢ªÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ë¡¢FW¾ÂÅÄ½ÙÌé¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡Ë¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¸á¸å¤Ë¤ÏDFÃÓÅÄ¼ùÍë¿Í¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤È¤â¤Ë¡¢ºòµ¨J2¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£J1¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ²¤½£¤«¤éÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ØÌá¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁêÇÏ¡Ê¢«¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥«¡¼¥¶¡¦¥Ô¥¢AC¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤ÏÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï23ÆüÉÕ¤±¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½MFÊ¿²ÏÍª¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤ÎÎ¥Ã¦¤âÂç¤¤Ê·üÇ°ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÁêÇÏ¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÏÊü½Ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡Ö¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Ö¼ä¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ëÂ¿¤¤¤Ê¡×¡Ö3¿ÍÊü½Ð¤Î¤»¤¤¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£¤Þ¤¿Êä¶¯¤·¤¿ÁêÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¿¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Öº£ÆüÈá¤·¤¹¤®¤¿¤±¤É¼è¤ê´º¤¨¤º´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹Âè°ìÃÆ¡×¡ÖÄ¶³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦°ÜÀÒ·à¡×¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë