最終章となるシリーズ第3弾が2024年11月1日より全国公開!

映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』

タイトル:『ヴェノム:ザ・ラストダンス』(原題:Venom: The Last Dance)

US公開:2024年10月25日予定

日本公開日:10月25日(金)26日(土)27日(日)先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)

11月1日(金)全国公開

Filmed for IMAX/Dolby Cinema/Dolby Atmos/ScreenX with Dolby Atmos(全て字幕版のみ)

2D/MX4D/4DX/ULTRA 4DX/ScreenX(字幕版/日本語吹替版)

監督・脚本:ケリー・マーセル(『ヴェノム』『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』脚本)

原案:トム・ハーディ&ケリー・マーセル

プロデューサー:アヴィ・アラド、マット・トルマック、エイミー・パスカル、ケリー・マーセル、トム・ハーディ、ハッチ・パーカー

出演:トム・ハーディ、キウェテル・イジョフォー、ジュノー・テンプル、リス・エヴァンス、ペギー・ルー、アラナ・ユーバック、スティーヴン・グレアム

ジャーナリストのエディ・ブロックに地球外生命体シンオビートが寄生し誕生したヴェノム。

強靭で真っ黒な肉体と鋭い牙、長く伸びる真っ赤な舌で人を喰らう<最も残虐な悪>であり、マーベルコミックではスパイダーマン最大の宿敵となるダークヒーロー。

2018年に公開されたシリーズ1作目『ヴェノム』では、そのグロテスクな風貌が強烈なインパクトを与えた一方で、1つの身体に2つの人格、エディとヴェノムの奇妙な共存関係のユニークさと、狂暴でありながら愛くるしい一面を見せる特異なキャラクターが世界中の人々を虜にしました。

2021年に公開された続編『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』では、大殺戮を招く最凶ヴィランのカーネイジとの激しい死闘の中で、エディとヴェノムは一心同体となり共闘、深い信頼関係で結ばれた最強最高のバディとして世界の危機を救いました。

全世界大ヒットシリーズ待望の第3弾で最終章となる『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は、10月25日(金)、26日(土)、27日(日)に先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)、11月1日(金)に全国公開となります。

諏訪部順一さんによるタイトルコール入り日本版予告

主人公・エディの日本語吹替版声優を務める諏訪部順一さんによるタイトルコール入り日本版予告が到着!

ド派手なアクションシーン、地球に降り注ぐ新たなる脅威の存在など本作の見どころの数々が描かれるなか、ヴェノムがエディに対し「エディ…サヨナラだ」と寂し気に告げる一幕も。

果たして、最強最高のバディであるエディとヴェノムの2人に待ち受ける衝撃のラストとは何なのか…

第2弾ムビチケカード発売!特典はダンシングヴェノム(指人形)

発売日:2024年7月26日(金)より発売

券種:一般1,600円(税込)

特典:ダンシングヴェノム(指人形)(どちらか1個/全2種/ランダム)

※画像はイメージです。実物とはデザイン仕様が一部異なる場合がございます。

※特典は全2種となります。

※2種のうちランダムでいずれか1種が入っています。

※種類はお選びいただけません。予めご了承ください。

※交換はできません。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ムビチケカード1枚につき、特典は1つとなります。

※特典は非売品です。転売目的での購入はご遠慮ください。

※取り扱い・販売状況は、お近くの映画館までお問合せください。

『ヴェノム:ザ・ラストダンス』の第2弾ムビチケカードの発売が決定!

特典はダンシングヴェノム(指人形)。

装着した指を振るとヴェノムの触手が揺れだすグッズで、全2種をランダム配布。

なくなり次第終了となります。

最終章となるシリーズ第3弾!

映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は、2024年11月1日全国公開です。

