ウォルト・ディズニー・ジャパンは、物語の力を通じて次世代を担う若者の夢を育む『ディズニー・クリエイティブ・ワークショップ』を2024年夏に行うことを発表。

このワークショップには福島県と茨城県の中学校5校から31名が参加し、「誰かを前向きにするキャラクターを作ろう!」をテーマにしたオリジナルキャラクター制作を体験します。

『ディズニー・クリエイティブ・ワークショップ』

名称:「ディズニー・クリエイティブ・ワークショップ」

日程:2024年7月23日(火)〜8月19日(月)

内容:「誰かを前向きにするキャラクターを作ろう!」をテーマにしたオリジナルキャラクター制作

7月23日(火):キックオフミーティング(オンライン)

7月末〜8月初旬:チームごとのメンタリング(オンライン)

8月19日(月):発表とキャリア・トーク(場所:ディズニー・ジャパンオフィス(東京))

参加中学校:福島県いわき市立遠野中学校、福島県いわき市立湯本第三中学校、福島県いわき市立平第二中学校、福島県いわき市立内郷第一中学校、茨城県立太田第一高等学校附属中学校

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、次世代を担うストーリーテラーの支援・育成を目的にディズニーがグローバルで展開しているプロジェクト「ディズニー・フューチャー・ストーリーテラーズ」の一環として、「ディズニー・クリエイティブ・ワークショップ」を2024年も開催することを発表しました。

このワークショップには、福島県と茨城県の中学校5校(福島県いわき市立遠野中学校、福島県いわき市立湯本第三中学校、福島県いわき市立平第二中学校、福島県いわき市立内郷第一中学校、茨城県立太田第一高等学校附属中学校)計31名の参加が決定しています。

参加する生徒たちは夏休みの期間中に、「誰かを前向きにするキャラクターを作ろう!」をテーマにしたオリジナルキャラクター制作を行います。

誰を前向きにしたいのか、どんなキャラクターを作りたいのかを議論する過程の中で、自分や友人、自分を取り囲む環境と向き合い、自分自身が物語を生み出す原動力となることを体験。

約1か月のワークショップは、ディズニー・ジャパンオフィスと福島県と茨城県の中学校5校を結びオンラインで開催されるキックオフからスタート。

世界中で大ヒットしているディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』の「ヨロコビ」など、ディズニーのキャラクターを例にキャラクターの持つパーソナリティなどの基礎を学びます。

その後、ディズニープラスのコンテンツ制作に携わる社員から、ストーリーテリングについて学びさらに、他の社員もプロジェクトアドバイザーとして参加し、プロジェクトの進め方や役割分担など、生徒たちの体験をより豊かにするべく、支援していきます。

ワークショップの最後には、プロジェクトに参加した中学生が東京のディズニー・ジャパンオフィスを訪れ、各チームで制作したキャラクターを発表。

このワークショップを通じて、ディズニーは様々な社員が各校のプロジェクトを近い距離でサポートし、生徒たちが将来について夢を育み、自分たちの可能性を想像するサポートも提供します。

「誰かを前向きにするキャラクターを作ろう!」をテーマにしたオリジナルキャラクター制作を体験!

『ディズニー・クリエイティブ・ワークショップ』の紹介でした。

