W-BM1

WHISMRは、春のヘッドフォン祭で参考出品していたバイノーラルマイク「WHISMR(ウイスマー) W-BM1」のクラウドファンディングを7月26日11時からグリーンファンディングにて開始する。25% OFFの超早割引44,800円などのプランを用意する。翌日の7月27日には「夏のヘッドフォン祭 mini 2024」にも出展。実機に触れられる。

超早割:25% OFF 44,800円 早割:23% OFF 46,000円 早割2:20% OFF 47,800円 限定割:15% OFF 50,800円 2台セット:26% OFF 88,500円 5台セット:26% OFF 221,000円 モバイルスターターキット:GREEN限定 3,800円

ASMR録音や没入感ある音響体験をヘッドフォン/イヤフォン再生で提供するために開発されたバイノーラルマイク。スマホだけで使える使いやすさと、小型軽量な機動力が特徴。「制作現場のフィールドレコーディングからVlogやファミリービデオまで、あらゆるシチュエーションで活躍する」という。

シリコン製の耳を両サイドに備え、その中にマイクを搭載する。オーディオインターフェースも内蔵しており、USBケーブルをスマートフォンに繋いで、スマホに録音する。96kHz/24bitまでの録音に対応(録音アプリによる最高値)。配信に便利なバイノーラルフィルタも搭載する。

外形寸法は170×100×80mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は260g。持ち運びやすさを重視した軽量・コンパクトなデザインが特徴で、底部に三脚穴を備える。USB-Cに加え、ステレオミニのヘッドフォン出力、ステレオミニのECMマイク入力(3V電源付加)も備えている。