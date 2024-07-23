ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６ｂｐ　先週から引き続き同水準推移　すっかり落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　2.464
フランス　　　3.126（+66）
イタリア　　　3.761（+130）
スペイン　　　3.24（+78）
オランダ　　　2.747（+28）
ギリシャ　　　3.435（+97）
ポルトガル　　　3.07（+61）
ベルギー　　　3.016（+55）
オーストリア　2.953（+49）
アイルランド　2.86（+40）
フィンランド　2.972（+51）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）