ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６ｂｐ 先週から引き続き同水準推移 すっかり落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６ｂｐ 先週から引き続き同水準推移 すっかり落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.464
フランス 3.126（+66）
イタリア 3.761（+130）
スペイン 3.24（+78）
オランダ 2.747（+28）
ギリシャ 3.435（+97）
ポルトガル 3.07（+61）
ベルギー 3.016（+55）
オーストリア 2.953（+49）
アイルランド 2.86（+40）
フィンランド 2.972（+51）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.464
フランス 3.126（+66）
イタリア 3.761（+130）
スペイン 3.24（+78）
オランダ 2.747（+28）
ギリシャ 3.435（+97）
ポルトガル 3.07（+61）
ベルギー 3.016（+55）
オーストリア 2.953（+49）
アイルランド 2.86（+40）
フィンランド 2.972（+51）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）