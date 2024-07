【第30話】7月23日 公開

講談社は7月23日、すしじろう氏によるマンガ「どう頑張ってもHになっちゃう幼なじみ」の第30話「咲夜ちゃんといっしょ」をヤンマガWebにて公開した。ヤンマガWebでの価格は50コイン。

本作は天然なヒロイン・愛梨ちゃんと幼なじみのゆーくんによる4コマラブコメディだが、恋心と愛欲が空回っていつもエッチなアクシデントが勃発する。なお7月23日現在、ヤンマガWebでは第28話「絶頂教室」と第29話「寝取られないと出られない部屋」の無料公開も行なわれている。

【関連記事】

・【最新話】「どう頑張ってもHになっちゃう幼なじみ」第29話「寝取られないと出られない部屋」がヤンマガWebで公開!

【最新話】

第30話「咲夜ちゃんといっしょ」のページ

【無料公開中】

第29話「寝取られないと出られない部屋」のページ

第28話「絶頂教室」のページ

【どう頑張ってもHになっちゃう幼なじみ】

SNSで話題! 最高に笑えて最低に下品な4コマラブコメディ♡ 天然なヒロイン・愛梨ちゃんは幼なじみのゆーくんが大好き。だけど恋心と愛欲が空回っていつもエッチなアクシデント勃発…! そんな愛梨ちゃんを狙うNTRチャラ男の影が忍び寄り…!? 良い子は一人の時にティッシュ片手に読んでね♫

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.