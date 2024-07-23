¡Ú¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û·è¾¡¤Ë¶áÆ£·ò²ð¤¬¿Ê½Ð¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¤Î±äÄ¹Àï¤òÀ©¤¹
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥àÂè1Àï¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡£24Æü¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤¬¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î²¦¼Ô¡¦µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡£³«»Ï¤ª¤è¤½1Ê¬´Ö¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·»Ä¤ê1Ê¬¤Ç4ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¹ç·×5ËÜ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤â³«»Ï1Ê¬´Ö¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸åÈ¾¤ËÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¹ç·×3ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Âè1»î¹ç¤Ï²¬ËÜÁª¼ê¤Ë·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2»î¹ç¤ÏÀè¹¶¤ÎDeNA¡¦ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬³«»Ï30ÉÃ¤Ç1ËÜ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÇ´¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¤¬¹ç·×3ËÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£Áª¼ê¤Ï1µåÌÜ¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤Ä¤È¡¢¸åÈ¾¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢¹ç·×4ËÜ¤È¤·¤¿¶áÆ£Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤·Âè3»î¹ç¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Âè1»î¹ç¤Ë¹ç·×5ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò·è¤á¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤¬3ËÜÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹ç·×6ËÜ¤òµÏ¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÂè2»î¹ç¤ò¾¡Íø¤·¤¿¶áÆ£Áª¼ê¤¬2ËÜÏ¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢ºÇ¸å¤Î1µå¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»²¬ËÜÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸6ËÜ¡£2¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ï±äÄ¹Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¤Î1Ê¬´Ö¤Î±äÄ¹Àï¡£²¬ËÜÁª¼ê¤¬1Ê¬´Ö¤Ç4ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÂÐ¤¹¤ë¶áÆ£Áª¼ê¤Ï3µåÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤ë¤ÈºÇ¸å¤Î1µå¤â·è¤á¹ç·×5ËÜ¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¶áÆ£Áª¼ê¤Ï24Æü¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£