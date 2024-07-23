■＜WEEKEND LOVERS 2024 “with You”＞



▼＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞日程：2024年7月28日(日)会場：新潟県湯沢町苗場スキー場出演ステージ：RED MARQUEE出演時間：14:00〜15:00出演：LOSALIOS：中村達也(ds),TOKIE(b),堀江博久(key,g),加藤隆志(g), 會田茂一(g)The Birthday：クハラカズユキ(ds), ヒライハルキ(b), フジイケンジ(g)https://www.fujirockfestival.com/▼＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO＞日程：2024年8月17日(土) ※雨天決行・オールナイト開催Open 10:00 / Live Start 12:30 / Live End 05:00(18日)予定会場：石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ※北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目出演ステージ： RED STAR FILED出演：LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)8/17 RSR Guest：村越 “HARRY” 弘明 (THE STREET SLIDERS), イマイアキノブ, 斉藤和義, YONCE (Suchmos , Hedigan's), 奥田民生, 中野ミホ, 山本久土(久土‘N’茶谷, M.J.Q), REIhttps://rsr.wess.co.jp/2024/