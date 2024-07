ROSSO、LOSALIOS、THE GOLDEN WET FINGERSの作品が、7月28日(日)より各サブスクリプションサービスで配信開始することが決定した。ROSSOは、チバユウスケ(Vo, G)、照井利幸(B)、MASATO(Dr)の3人による1stアルバム『BIRD』をはじめ、チバと照井にイマイアキノブ(G)と佐藤稔(Dr)を加えた4人編成による第2期の2枚のアルバムほか、シングルやライブアルバムも含めた音源がストリーミング配信される。

■ROSSO、LOSALIOS、THE GOLDEN WET FINGERSストリーミング配信作品

2024年7月28日(日)配信開始



▼ROSSO

・1st ALBUM『BIRD』

(2002/4/24) ※日本コロムビア

・TWIN SINGLE「1000のタンバリン/アウトサイダー」

(2002/11/17) ※ユニバーサルミュージック

・2nd ALBUM『DIRTY KARAT』

(2004/12/8) ※ユニバーサルミュージック

・MAXI SINGLE「バニラ」

(2005/2/2) ※ユニバーサルミュージック

・ALIVE ALBUM『ダイヤモンドダストが降った夜』

(2005/11/16) ※ユニバーサルミュージック

・3rd ALBUM『Emissions』

(2006/6/7) ※ユニバーサルミュージック

















▼LOSALIOS

・ALBUM『ゆうれい船長がハナシてくれたこと』

(2005/05/25) ※日本コロムビア

・ALBUM『The end of the beauty』

(2003/09/03) ※日本コロムビア









▼THE GOLDEN WET FINGERS

・1st ALBUM『KILL AFTER KISS』(KISS盤)※LIVE会場先行販売CD

(2013/3/21) ※TRIPPIN’ELEPHANT RECORDS

・1st ALBUM『KILL AFTER KISS』(KILL盤)

(2013/5/1) ※TRIPPIN’ELEPHANT RECORDS

・1st EP『 DANCE ON FIRE』

(2015.3.21) ※THREE DOG NIGHT RECORDS

・2nd ALBUM『 CHAOS SURVIVE INVADER MK-I』

(2016/3/23) ※THREE DOG NIGHT RECORDS

・2nd ALBUM『 CHAOS SURVIVE INVADER MK-II』

(2016/4/9) ※THREE DOG NIGHT RECORDS











■<WEEKEND LOVERS 2024 “with You”>



▼<FUJI ROCK FESTIVAL’24>

日程:2024年7月28日(日)

会場:新潟県湯沢町苗場スキー場

出演ステージ:RED MARQUEE

出演時間:14:00〜15:00

出演:

LOSALIOS:中村達也(ds),TOKIE(b),堀江博久(key,g),加藤隆志(g), 會田茂一(g)

The Birthday:クハラカズユキ(ds), ヒライハルキ(b), フジイケンジ(g)

https://www.fujirockfestival.com/





▼<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO>

日程:2024年8月17日(土) ※雨天決行・オールナイト開催

Open 10:00 / Live Start 12:30 / Live End 05:00(18日)予定

会場:石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

※北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目

出演ステージ: RED STAR FILED

出演:

LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)

8/17 RSR Guest:村越 “HARRY” 弘明 (THE STREET SLIDERS), イマイアキノブ, 斉藤和義, YONCE (Suchmos , Hedigan's), 奥田民生, 中野ミホ, 山本久土(久土‘N’茶谷, M.J.Q), REI

https://rsr.wess.co.jp/2024/

◆The Birthday オフィシャルサイト

◆The Birthday レーベルサイト

中村達也(Dr)のソロプロジェクトから始動したLOSALIOSは、BLANKEY JET CITY解散後、TOKIE(B)、加藤隆志(G / 東京スカパラダイスオーケストラ)、武田真治(Sax)らと共にバンド形態として活動を再開。2003年および2005年にリリースされたアルバム『The end of the beauty』『ゆうれい船長がハナシてくれたこと』が同日初配信される。LOSALIOSは現在も中村達也、TOKIE、加藤隆志、堀江博久 (Key, G)、會田茂一(G)という布陣で活動中だ。THE GOLDEN WET FINGERSは2012年公開映画『赤い季節』の中に登場する、チバユウスケ、中村達也、イマイアキノブからなる架空のバンド。2つで1つの作品となる『KILL AFTER KISS』(KISS盤/KILL盤)と、『CHAOS SURVIVE INVADER』(MK-I/MK-II) 2枚のアルバムが配信される。なお、2024年7月28日(日)の<FUJI ROCK FESTIVAL‘24>、8月17日(土)の<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO>にて、チバユウスケと中村達也が主宰し2002年に“ROSSO & LOSALIOS presents”として継続して開催してきたジョイントライブ<WEEKEND LOVERS>が<WEEKEND LOVERS 2024 “with You”>として復活。LOSALIOSとThe Birthday (クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ)を中心にゲストミュージシャンを迎え、“with You”をテーマにチバユウスケが残してきた楽曲を繋ぐ形で11年ぶりに開催することも決定している。