Mrs. GREEN APPLEが公式プレイリスト「頑張る時に聴きたいMrs. GREEN APPLE」をApple Music、LINE MUSIC、Spotifyにて公開した。これは、スポーツ、部活動、勉強、仕事、アルバイト、家事などさまざまな場面で頑張る時に聴いて欲しいというコンセプトのもと、メンバーが監修し選曲したもの。テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング「アポロドロス」はじめ、全15曲がラインナップしている。

■公式プレイリスト「頑張る時に聴きたいMrs. GREEN APPLE」



「頑張る時に聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)「頑張る時に聴きたいミセス」(LINE MUSIC)配信リンク:https://lnk.to/mgafight▼収録曲01. アポロドロス02. ANTENNA03. In the Morning04. 私は最強05. ケセラセラ06. 愛情と矛先07. PARTY08. Lion09. 鯨の唄10. ダンスホール11. ノニサクウタ12. On My Mind13. 僕のこと14. Doodle15. How-to「夏に聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)「夏に聴きたいミセス」(LINE MUSIC)配信リンク:https://lnk.to/mgasummer「大切な人と聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)「大切な人と聴きたいミセス」(LINE MUSIC)配信リンク:https://lnk.to/mga_tkpl「春に聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)「春に聴きたいミセス」(LINE MUSIC)配信リンク:https://lnk.to/mgahkpl「夜に聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)「夜に聴きたいミセス」(LINE MUSIC)配信リンク:https://lnk.to/mganightplaylist