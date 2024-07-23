【高潮警報】沖縄県・石垣市、竹富町に発表
気象台は、午後6時15分に、高潮警報を石垣市、竹富町に発表しました。また暴風警報を石垣市、竹富町に発表しました。
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石垣島地方では、暴風や高潮に警戒してください。八重山地方では、高波に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■石垣市
□暴風警報【発表】
24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 24日昼前
風向 東
最大風速 45m/s
24日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日明け方
予想最大波高 12m
□高潮警報【発表】
24日6時頃から24日21時頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日10時頃
予想最高潮位 2.1m
■竹富町
□暴風警報【発表】
24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 24日昼前
風向 東
最大風速 45m/s
□波浪警報
24日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日明け方
予想最大波高 12m
□高潮警報【発表】
24日6時頃から24日21時頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日10時頃
予想最高潮位 2.1m
■与那国町
□波浪警報
23日夜遅くから24日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 24日昼過ぎ
予想最大波高 12m