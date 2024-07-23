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気象台は、午後6時15分に、高潮警報を石垣市、竹富町に発表しました。また暴風警報を石垣市、竹富町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】沖縄県・石垣市、竹富町に発表

石垣島地方では、暴風や高潮に警戒してください。八重山地方では、高波に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■石垣市
□暴風警報【発表】
　24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　24日昼前
　風向　東
　最大風速　45m/s

□波浪警報
　24日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日明け方
　予想最大波高　12m

□高潮警報【発表】
　24日6時頃から24日21時頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日10時頃
　予想最高潮位　2.1m

■竹富町
□暴風警報【発表】
　24日未明から24日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　24日昼前
　風向　東
　最大風速　45m/s

□波浪警報
　24日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日明け方
　予想最大波高　12m

□高潮警報【発表】
　24日6時頃から24日21時頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日10時頃
　予想最高潮位　2.1m

■与那国町
□波浪警報
　23日夜遅くから24日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　24日昼過ぎ
　予想最大波高　12m