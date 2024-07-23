¥Ð¥¹¥±²ÏÂ¼¡¢È¬Â¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ç³ÐÀÃ¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç23ºÐ¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê²£ÉÍBC¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿21Æü¤Î¶¯¹ë¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ç¡¢12ÆÀÅÀ¡¢8¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£19Æü¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤«¤é¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¡¼¥É¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤¹¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¢È¬Â¼ÎÝ¡Ê¥ì¡¼¥«¡¼¥º¡Ë¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡21ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤È¤Î»î¹ç¸å¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤¹²ÏÂ¼¤Ë¡¢È¬Â¼¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬»î¹ç¤ò¥¯¥ê¥¨¡¼¥È¡Ê¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¡½¡£Ç®¤¤¸ÀÍÕ¤Ë²ÏÂ¼¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¸«°ã¤¨¤ÆÀÑ¶ËÀ¤¬Áý¤·¤¿¡£ÂÎ³Ê¤Ç¾¡¤ëÁê¼ê¤Ë¤âÊª¤ª¤¸¤»¤º¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¡£ÆÀ°Õ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ÏÈ¬Â¼¤ÈÊÂ¤Ö8ËÜ¤òÊü¤Ã¤Æ4ËÜ¤òÀ®¸ù¡£ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¹ë¤«¤é100ÅÀ¤òÃ¥¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë