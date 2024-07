2024年8月23日(金)より全国劇場公開されるライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』の映画オリジナルグッズの販売、そしてメンバーサイン入りポスターの映画館ツアー実施が決定した。本作は、BABYMETALが2023年〜2024年にかけて開催した自身最大規模のワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024の締め括りとなる沖縄公演の模様を収めたライブフィルム。公開された本予告映像では、会場を埋め尽くす眩いライトの中、絶唱するSU-METALの姿から一転、オープニングを飾る楽曲「BABYMETAL DEATH」とともにメンバーがステージに向かって歩みを進め、熱狂のライブを繰り広げる様子。太鼓を持ったエイサー隊が登場した「メタり!! (feat. Tom Morello)」も予告編の中に盛り込まれ、圧巻のライブを映画館で堪能することができる内容となっている。

映画オリジナルグッズは全3種類。鮮烈な赤と黒のコントラストが印象的な<TEE>は、表面にBABYMETALロゴと、琉球の守り神の化身にメタルの魂が宿った「キツネ43(シーサー)」が力強く配されている。そして背面には映画ロゴと、「キツネ43」のシルエットがデザインされており、映画の世界観を身に着けることができる。また<ステッカー付きクリアファイル>は、本作のポスターデザインのA4サイズのクリアファイルと、ライブのオープニングでメンバーが登場するシーンがあしらわれたステッカーのセットとなっている。さらに、BABYMETAL初の沖縄公演であり、初のライブフィルムを記念して「キツネ43」をモチーフにした<アクリルキーホルダー>も販売。取付部分は大きめのナスカンとなっており、扱いやすく日常使いの幅が広がるキーホルダーとなっている。また、『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』を公開する一部の映画館にて、メンバーサイン入りB1ポスターが、7月26日(金)より全国で順次期間限定で掲出される。サイン入りポスターツアーの第1弾掲出映画館は【丸の内ピカデリー ドルビーシネマ】【新宿バルト9】【立川シネマシティ シネマ・ワン】【イオンシネマ みなとみらい】【MOVIXさいたま】【シネプレックスつくば】の6箇所となっている。なお、掲出時期や掲出される映画館についての詳細は、順次公式HPにて更新される。<作品情報>©2024 Amuse Inc.『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』公開:2024年8月23日(金)より全国ロードショー公式サイト:https://liveviewing.jp/feature/babymetal_film/チケット情報劇場販売 一般 ¥3000 /こども(3歳以上・中学生以下)¥2000 /障がい者割引 ¥2000ムビチケ前売券(6月28日(金)発売開始) ¥2700※すべて税込監督:Hiroya Brian Nakano 出演:BABYMETAL製作:アミューズ 協力:TOY'S FACTORY 配給:ライブ・ビューイング・ジャパン2024年/日本/カラー/©2024 Amuse Inc.